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LÜKSEMBURG TÜRKİYE CANLI İZLE 📺 | Türkiye maçı ne zaman? Lüksemburg - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayılanacak?

Türkiye, Lüksemburg ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak. UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, Lüksemburg'u geçerek 3'te 3 yapmak istiyor. Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye'de Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder ve Serdar Dursun gibi isimlerin performansı merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye maçı ne zaman? Lüksemburg - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayılanacak?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 15:30
LÜKSEMBURG TÜRKİYE CANLI İZLE 📺 | Türkiye maçı ne zaman? Lüksemburg - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayılanacak?

Lüksemburg - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Lüksemburg - Türkiye maçını canlı izlemek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dorukta. Lüksemburg ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Lüksemburg - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LÜKSEMBURG - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lüksemburg - Türkiye maçı 11 Haziran Cumartesi günü saat 21:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

LÜKSEMBURG İLE 8. RANDEVU

Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki rakiplerinden Lüksemburg ile daha önce 5'i özel 2'si resmi olmak üzere 7 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar, bu müsabakalarda rakibine 6 kez üstünlük kurarken 1 maçta rakibine boyun eğdi. Söz konusu maçlarda Milliler rakip fileleri 13 kez havalandırırken kalesinde 6 gol gördü.

AY-YILDIZLILAR 607. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Takım, Lüksemburg karşılaşmasıyla birlikte 607. defa sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, bugüne dek 329'u resmi, 277'si özel 606 maçta biri hükmen olmak üzere 232 galibiyet aldı, 144 defa berabere kaldı, 230 kez de rakiplerine yenildi. Milli Takım bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 820 gol atarken, kalesinde 868 gol gördü. Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden Milliler, 606 karşılaşmanın 523'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

ANTONIO NOBRE DÜDÜK ÇALACAK

Lüksemburg Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Antonio Nobre yönetecek. Nobre'nin yardımcılıklarını Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Helder Malheiro olacak. Maçta aynı ülkeden Luis Godinho VAR, Hugo Miguel AVAR görevi üstlenecek.

Lüksemburg - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Lüksemburg - Türkiye maçını canlı izlemek için tıklayınız...

2022'DEKİ BEŞİNCİ MAÇ

Milliler, Lüksemburg mücadelesiyle 2022 yılındaki beşinci maçını oynayacak. Ay-yıldızlı ekip bu yıl oynadığı 4 maçta, 13 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olmuştu. Milli takımın tek golü Burak Yılmaz'dan gelmişti.

Bu seneki ikinci mücadelesinde İtalya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, rakibine 3-2 yenildi. Millilerin, bu müsabakadaki gollerini Cengiz Ünder ve Serdar Dursun kaydetti.

Milli takım bu yıl çıktığı üçüncü maçta ise Faroe Adaları'nı Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ve Merih Demiral'ın golleriyle 4-0 yendi. Milliler, dördüncü maçında ise Litvanya'yı Doğukan Sinik (2), Serdar Dursun (2), Yunus Akgün ve Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 6-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekip, geçen yıl oynadığı 16 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşarken, bu maçlarda 32 gol atıp, kalesinde 25 gole engel olamadı.

TÜRKİYE 607. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçıyla tarihinde 607. kez sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 329'u resmi, 277'si özel 606 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 232 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 259'u deplasmanda, 264'ü evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 820 gol attı, kalesinde 868 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 606 karşılaşmanın 523'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 606 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

ADAY KADRODA KİMLER VAR?

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Eren Elmalı (Kasımpaşa), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Köln), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Tiago Çukur (Watford).

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