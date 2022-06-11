Haydi çocuklar bir daha! İşte Türkiye'nin Lüksemburg maçı 11'i

Türkiye, Uluslar Ligi C Grubu'nda oynadığı 2 maçta 6 puanı gol şov yaparak almıştı.
Türkiye, Uluslar Ligi C Grubu'nda oynadığı 2 maçta 6 puanı gol şov yaparak almıştı.
Milliler, ilk maçta Faroe Adaları'nı 4-0'lık skorla mağlup ederken, ikinci karşılaşmada ise deplasmanda Litvanya'yı 6-0 ile devirmişti. Bugünkü rakibimiz bizim gibi 6 puanı olan Lüksemburg. Deplasmandaki mücadele 21.45'te başlayacak.
Maçı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Antonio Nobre yönetecek. Bu keyifli karşılaşmayı TRT Spor naklen olarak ekranlara getirecek. Grubumuzdaki diğer maçta Faroe Adaları 19.00'da Litvanya'yı konuk edecek.
Teknik direktör Stefan Kuntz ve futbolcularımızın hedefi her zaman olduğu gibi 3 puanı bol golle almak. Kalemizi kapatmak.
Ay-yıldızlı futbolcular da idmanlarda maçlardaki gibi ciddi ve hırslılar.
8.RANDEVU
Türkiye ile Lüksemburg tarihlerinde 7 defa karşı karşıya geldi. Millilerimiz bu maçların 6'sını kazanırken, 1'ini kaybetti.
Ay-yıldızlılar rakip fileleri 13 defa sarstı. Kalesinde ise 6 gol gördü.
KÜÇÜK ROTASYON
Teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde, Uluslar Ligi'nde iyi bir ivme yakalayan Türkiye bugün Lüksemburg'u devirerek serisini 3 maça çıkarmak istiyor.
Zayıf rakiplere karşı ilginç bir motivasyon yolu izleyen Alman çalıştırıcı, öğrencilerini yine gol üzerinden Lüksemburg maçına odakladı.
Kuntz önceki iki karşılaşmada olduğu gibi yine bol gollü galibiyet istedi. Gol yememe serisinin de devam etmesi gerektiğini söyledi.
Başarılı çalıştırıcı antrenmanda rakibin adı ne olursa olsun oyuncularından ciddiyetlerini kaybetmemelerini istedi.
İki ülke arasında 2 defa resmi maç oynandı. Takımlar 1'er galibiyet aldılar.
Kuntz küçük de olsa rotasyon yapacak.
607. MAÇIMIZ
A Milliler, Lüksemburg maçıyla birlikte tarihindeki 607. karşılaşmasına çıkıyor. 606 mücadelede 232 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi aldık.
Rakip ağları 820 defa havalandırdık. Kalemizde gördüğümüz gol sayısı ise 868.
LÜKSEMBURG – TÜRKİYE İLK 11'LER
LÜKSEMBURG: MORIS-CHANOT-CARLSON-PINTO-MARTINS-PEREIRA-SINANI-BARRAIRO-OLESEN-SANCHES-RODRIGUES
TÜRKİYE: ALTAY-ZEKİ-MERİH-KAAN-FERDİ-SALİH-HAKAN-DORUKHAN-CENGİZ-KEREM-S.DURSUN