Haberler A Milli Futbol Takımı Haydi çocuklar bir daha! İşte Türkiye'nin Lüksemburg maçı 11'i

Haydi çocuklar bir daha! İşte Türkiye'nin Lüksemburg maçı 11'i

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, gruptaki üçüncü maçında Lüksemburg'a konuk olacak. Faroe Adaları ve Litvanya ile oynadığı maçlardan galibiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, Lüksemburg'u devirerek 3'te 3 yapmak istiyor. Mücadelenin hazırlıklarını tamamlayan Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Lüksemburg - Türkiye maçının muhtemel 11'leri...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Haydi çocuklar bir daha! İşte Türkiye'nin Lüksemburg maçı 11'i

Türkiye, Uluslar Ligi C Grubu'nda oynadığı 2 maçta 6 puanı gol şov yaparak almıştı.

Haydi çocuklar bir daha! İşte Türkiye'nin Lüksemburg maçı 11'i

Milliler, ilk maçta Faroe Adaları'nı 4-0'lık skorla mağlup ederken, ikinci karşılaşmada ise deplasmanda Litvanya'yı 6-0 ile devirmişti. Bugünkü rakibimiz bizim gibi 6 puanı olan Lüksemburg. Deplasmandaki mücadele 21.45'te başlayacak.

Haydi çocuklar bir daha! İşte Türkiye'nin Lüksemburg maçı 11'i

Maçı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Antonio Nobre yönetecek. Bu keyifli karşılaşmayı TRT Spor naklen olarak ekranlara getirecek. Grubumuzdaki diğer maçta Faroe Adaları 19.00'da Litvanya'yı konuk edecek.

Haydi çocuklar bir daha! İşte Türkiye'nin Lüksemburg maçı 11'i

Teknik direktör Stefan Kuntz ve futbolcularımızın hedefi her zaman olduğu gibi 3 puanı bol golle almak. Kalemizi kapatmak.

Haydi çocuklar bir daha! İşte Türkiye'nin Lüksemburg maçı 11'i

Ay-yıldızlı futbolcular da idmanlarda maçlardaki gibi ciddi ve hırslılar.

Haydi çocuklar bir daha! İşte Türkiye'nin Lüksemburg maçı 11'i

8.RANDEVU

Türkiye ile Lüksemburg tarihlerinde 7 defa karşı karşıya geldi. Millilerimiz bu maçların 6'sını kazanırken, 1'ini kaybetti.

Haydi çocuklar bir daha! İşte Türkiye'nin Lüksemburg maçı 11'i

Ay-yıldızlılar rakip fileleri 13 defa sarstı. Kalesinde ise 6 gol gördü.

Haydi çocuklar bir daha! İşte Türkiye'nin Lüksemburg maçı 11'i

KÜÇÜK ROTASYON

Teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde, Uluslar Ligi'nde iyi bir ivme yakalayan Türkiye bugün Lüksemburg'u devirerek serisini 3 maça çıkarmak istiyor.

Haydi çocuklar bir daha! İşte Türkiye'nin Lüksemburg maçı 11'i

Zayıf rakiplere karşı ilginç bir motivasyon yolu izleyen Alman çalıştırıcı, öğrencilerini yine gol üzerinden Lüksemburg maçına odakladı.

Haydi çocuklar bir daha! İşte Türkiye'nin Lüksemburg maçı 11'i

Kuntz önceki iki karşılaşmada olduğu gibi yine bol gollü galibiyet istedi. Gol yememe serisinin de devam etmesi gerektiğini söyledi.

Haydi çocuklar bir daha! İşte Türkiye'nin Lüksemburg maçı 11'i

Başarılı çalıştırıcı antrenmanda rakibin adı ne olursa olsun oyuncularından ciddiyetlerini kaybetmemelerini istedi.

Haydi çocuklar bir daha! İşte Türkiye'nin Lüksemburg maçı 11'i

İki ülke arasında 2 defa resmi maç oynandı. Takımlar 1'er galibiyet aldılar.

Haydi çocuklar bir daha! İşte Türkiye'nin Lüksemburg maçı 11'i

Kuntz küçük de olsa rotasyon yapacak.

Haydi çocuklar bir daha! İşte Türkiye'nin Lüksemburg maçı 11'i

607. MAÇIMIZ

A Milliler, Lüksemburg maçıyla birlikte tarihindeki 607. karşılaşmasına çıkıyor. 606 mücadelede 232 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi aldık.

Haydi çocuklar bir daha! İşte Türkiye'nin Lüksemburg maçı 11'i

Rakip ağları 820 defa havalandırdık. Kalemizde gördüğümüz gol sayısı ise 868.

Haydi çocuklar bir daha! İşte Türkiye'nin Lüksemburg maçı 11'i

LÜKSEMBURG – TÜRKİYE İLK 11'LER

LÜKSEMBURG: MORIS-CHANOT-CARLSON-PINTO-MARTINS-PEREIRA-SINANI-BARRAIRO-OLESEN-SANCHES-RODRIGUES

TÜRKİYE: ALTAY-ZEKİ-MERİH-KAAN-FERDİ-SALİH-HAKAN-DORUKHAN-CENGİZ-KEREM-S.DURSUN

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