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Çağlar Söyüncü Lüksemburg - Türkiye maçı sonrası açıklamalarda bulundu!

A Milli Takım'ın Lüksemburg'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Çağlar Söyüncü maçı değerlendirdi. Genç savunmacı, "En iyi şekilde devam edeceğiz." dedi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 00:33
Çağlar Söyüncü Lüksemburg - Türkiye maçı sonrası açıklamalarda bulundu!

A Milli Takım'ın Lüksemburg'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Çağlar Söyüncü açıklamalarda bulundu.

Söyüncü'nün açıklamaları şu şekilde:

"Burada oynamak sene sonunda çok zor oluyor. Yoğun bir tempodan çıkıyoruz. Ama ülkemiz için en iyisini yapmak istiyoruz. Maalesef biz düşürdük C Ligi'ne tekrar biz çıkaracağız. Terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz.

Galibiyetler geldikçe neşemiz yerine geliyor. Ülkemize layık olmaya çalışıyoruz. Yorgunluklar oluyor ama biz bunu bahane etmiyoruz. Galibiyetleri sürdürüp en iyi şekilde devam edeceğiz."

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