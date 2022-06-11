Haberler A Milli Futbol Takımı Böyle devam

Böyle devam

Ay-Yıldızlı ekibin stoperlerinden Merih Demiral şunları söyledi: Sezon sonu olmasına rağmen herkes çok istekli çünkü Milli Takım formasını giyiyoruz. Şu ana kadar 2 maçta 10 gol attık, hiç yemedik. Bu şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Lüksemburg'u da bu şekilde yenmek istiyoruz.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Böyle devam
Ay-Yıldızlı ekibin stoperlerinden Merih Demiral şunları söyledi: Sezon sonu olmasına rağmen herkes çok istekli çünkü Milli Takım formasını giyiyoruz. Şu ana kadar 2 maçta 10 gol attık, hiç yemedik. Bu şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Lüksemburg'u da bu şekilde yenmek istiyoruz.
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