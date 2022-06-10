Merih Demiral Lüksemburg - Türkiye maçı öncesi konuştu! "Gol atmak istiyorum"

UEFA Uluslar Ligi'nde 11 Haziran Cumartesi günü Lüksemburg ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda Merih Demiral, teknik direktör Stefan Kuntz ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Demiral'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

BU MAÇLAR BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

"Hedefimiz gol yememek ve bütün maçları kazanmak. İlk iki maçta 10 gol atıp, gol yemedik bu bizim için çok güzel. Lüksemburg'a karşı da bu performansı göstermek istiyoruz. Bu maçlar bizim için çok önemli."

ATALANTA DA BUNA ALIŞIĞIM ZATEN

"Biz Atalanta'da da böyle oynuyoruz, stoperler gole katkıda bulunuyor. Benim için güzel bir şey. Gol yememek istiyoruz ama şahsi olarak ben de gol atmak istiyorum. Atalanta da buna alışığım zaten."

BEN İNANIYORUM

"Mental anlamda tabii ki zor. Herkes tüm sezon çok maç oynadı ve yorgun ama milli formayı giyiyoruz, bu formayı giydikten sonra herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Ben inanıyorum, önümüzdeki iki maçta da aynı performansı gösterip, iki maçı da istediğimiz gibi tamamlayacağız."