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Milliler gönlümüzü fethetti

Türkiye, Uluslar Ligi'nde çıktığı Faroe Adaları ve Litvanya maçlarında 2'de 2 yaptı. 10 gol atarken kalesinde hiç gol görmedi. Stefan Kuntz'un bu maçlara öğrencilerini motive edebilmesi ve alınan skorlar Alman çalıştırıcıya olan güveni artırdı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Milliler gönlümüzü fethetti

Türkiye, Uluslar Ligi'nde çıktığı Faroe Adaları ve Litvanya maçlarında 2'de 2 yaptı. 10 gol atarken kalesinde hiç gol görmedi. Stefan Kuntz'un bu maçlara öğrencilerini motive edebilmesi ve alınan skorlar Alman çalıştırıcıya olan güveni artırdı.

17 YIL SONRA İLKİ BAŞARDILAR

Milli Takımımız, Uluslar Ligi C Grubu'nda 2'de 2 yaparken gol şov yapmayı sürdürüyor. Ay-yıldızlılar önceki gün deplasmanda Litvanya'yı 6-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Türkiye son olarak Haziran 2005'te Kazakistan'ı 6 golle devirmişti. Tam 17 yıl sonra dış sahada 6 gol kaydederek galibiyete uzandık.

YERİM İYİ

Halil Dervişoğlu, Faroe Adaları sonrası Litvanya'yı da farklı yendikleri için çok mutlu olduğunu söyledi. Genç futbolcu "En çok rahat ettiğim yer rakip defans ile orta saha arasındaki bölge" değerlendirmesinde bulundu.

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