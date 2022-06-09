Gol makinesi Serdar Dursun

Türkiye'nin son dönemde yakaladığı çıkışta Serdar'ın da rolü hiç şüphesiz çok büyük. Fenerbahçe formasıyla da başarılı bir sezon geçiren 30 yaşındaki forvet oyuncusu mükemmel oyununu Milli Takım'a da taşıdı. Ay-yıldızlı formayla çıktığı 6 maçta fileleri 6 defa sarsmayı başardı. Her 31 dakikada gol atarak herkese "Keşke önceki yıllarda da Milli Takımımız için oynasaymış" dedirtti.

MÜTHİŞ YARARLI

Serdar Dursun, Milli Takım formasıyla 6 ama çıktı. 5 rakibe gol attı. Letonya, Cebelitarık, İtalya ve Faroe Adaları'na 1'er gol attı. Litvanya ağlarını ise 2 defa sarstı. 30 yaşındaki oyuncunun forma giyip gol atamadığı tek takım Portekiz. Serdar Dursun o maçta da 90. dakikada Berkan Kutlu'nun yerine dahil olmuştu. Sadece uzatma bölümünü oynamıştı. Dakika-gol performansı olarak tüm forvetleri solladı.

17 YIL SONRA İLKİ BAŞARDILA

Milli Takımımız, Uluslar Ligi C Grubu'nda 2'de 2 yaparken gol şov yapmayı sürdürüyor. Ay-yıldızlılar önceki gün deplasmanda Litvanya'yı 6-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Türkiye son olarak Haziran 2005'te Kazakistan'ı 6 golle devirmişti. Tam 17 yıl sonra dış sahada 6 gol kaydederek galibiyete uzandık.