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A Milli futbolcu Kaan Ayhan: Tüm maçları gol yemeden kazanmak istiyoruz

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı'nın kaptanlarından Kaan Ayhan, UEFA Uluslar Ligi'nde gol yemeden tüm maçları kazanmak istediklerini söyledi. Lüksemburg ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçını değerlendiren yıldız savunmacı, "Geçen iki maçın öz güveniyle bu maçtan da galibiyetle ayrılmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 21:38
A Milli futbolcu Kaan Ayhan: Tüm maçları gol yemeden kazanmak istiyoruz

Kaan Ayhan, ay-yıldızlı ekibin Lüksemburg'daki Prens Henri Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Lüksemburg ile deplasmanda oynanacak maçı değerlendiren Kaan, "Lüksemburg belki bizi en çok zorlayan rakip olabileceğini düşünüyoruz. İlk iki maçta çok iyi başlangıç yaptık. Kağıt üstünde çok güçlü rakipler olmamasına rağmen iki maçta 10 gol atıp buraya geldik. Bu 6 maçtan 6 galibiyetle çıkmak istiyoruz. Mümkünse gol yemeden, bol gol atarak inşallah bu yolda devam ederiz. Şu anda iki takım 6 puanda. Son senelerde bazen kolay maçlarda zorlandık ama yeni döneme başladık. Geçen iki maçın öz güveniyle bu maçı da kazanmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaan, "27 yaşında olmana rağmen takımdaki deneyimli isimlerden biri haline geldin. Bu sana neler hissettiriyor?'' sorusuna, "Bana da bazen biraz garip geliyor. 27 yaşındayım ama ben aslında kendimi genç hissediyorum ama milli takıma geldiğimde üzerime bir ağırlık oturuyor. Çok konuşmuyorum ama mümkün olduğu kadar kardeşlerime, arkadaşlarıma yardım etmeye çalışıyorum. Sadece ben değil Hakan olsun, Serdar olsun yardımcı olmaya çalışıyoruz. Genç bir takıma sahibiz, bu yoldan inşallah devam ederiz ve başarılı oluruz. Daha büyük turnuvalara katılırız." yanıtını verdi.

Milli futbolcu, Litvanya maçının ikinci yarısında kaptanlık bandını takması hakkında ise, "Her zaman ayrı bir duygu. Kaptan olarak ilk maçıma Avrupa Şampiyonası hazırlıklarında Azerbaycan karşısında çıkmıştım. Orada göğsüm kabarmıştı. Tüm takım arkadaşlarımla güzel işler yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaan Ayhan, "Nispeten kolay rakiplere karşı oynanan karşılaşmalar öz güven açısından pozitif etkiliyor mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Kağıt üstü belki en güçlü rakiplere karşı oynamıyorsak bile skor olarak iyi işe imza attık. Önceden maçlar hatırlıyorum, Cebelitarık mesela çok zorlandığımız bir maç olmuştu. Bu iki maçta böyle bir şeye denk gelmedik. Gayet iyi ve profesyonelce maçları atlattık. Lüksemburg biraz daha zorlayacaktır, biraz daha riskli maç olacaktır ama 3 puanla eve döneceğimizden eminim."

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