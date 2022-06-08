Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberleri: Gürcan Bilgiç'ten Litvanya-Türkiye maçı yorumu!

Son dakika spor haberleri: Gürcan Bilgiç'ten Litvanya-Türkiye maçı yorumu!

Son dakika spor haberleri... UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci hafta maçında Türkiye, deplasmanda karşılaştığı Litvanya'yı 6-0 yendi. Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç de mücadeleyi değerlendirirken milli yıldıza ayrı bir parantez açtı. İşte o yazı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 08:25
Son dakika spor haberleri: Gürcan Bilgiç'ten Litvanya-Türkiye maçı yorumu!

GÜRCAN BİLGİÇ - HEPSİ FORMANIN ÖNEMİNİ BİLİYOR

İlk maçtaki galibiyet ile birlikte üstlerindeki baskıdan kurtulmuş bir takımımız ve kenar yönetimiz vardı.

Son dakika spor haberleri: Gürcan Bilgiç'ten Litvanya-Türkiye maçı yorumu!

Maça güvenle başladılar, ne yapacaklarını iyi bildikleri gibi, rakibi de nasıl etkisiz hale getireceklerinin farkındaydılar.

Son dakika spor haberleri: Gürcan Bilgiç'ten Litvanya-Türkiye maçı yorumu!

Tüm maçı baskı kurarak geçirdik. Topa, oyuna hakim olduk ve sürekli aradık.

Son dakika spor haberleri: Gürcan Bilgiç'ten Litvanya-Türkiye maçı yorumu!

Litvanya ile Faroe Adaları, oyun karakteri olarak aynı. Kapandılar, çok koştular, sürekli bozmak istediler ve fırsat beklediler.

Son dakika spor haberleri: Gürcan Bilgiç'ten Litvanya-Türkiye maçı yorumu!

Bu tip rakipleri ya oyunu hızlandırarak aşarsınız ya da kalitenizle. Doğukan tam bu aşamada devreye girdi.

Son dakika spor haberleri: Gürcan Bilgiç'ten Litvanya-Türkiye maçı yorumu!

Birlikte ilk maçlarını oynayan takım arkadaşları maçı anlamaya çalışırken, bireysel performansını çıkarttı ortaya. İlk golde şiir yazdı sanki.

Son dakika spor haberleri: Gürcan Bilgiç'ten Litvanya-Türkiye maçı yorumu!

İkincisinde sakinliği, aklı ve güveniyle attı topu ağlara.

Son dakika spor haberleri: Gürcan Bilgiç'ten Litvanya-Türkiye maçı yorumu!

En güzel senaryo vardı bizim için. Skoru yönetme şansımız vardı ve "Hadi gel" dedik. Gelmediler yine de…

Son dakika spor haberleri: Gürcan Bilgiç'ten Litvanya-Türkiye maçı yorumu!

Penaltıyla üçledik. Rakibin eli topta ama düşerkenki pozisyonu olağandışı mı?

Son dakika spor haberleri: Gürcan Bilgiç'ten Litvanya-Türkiye maçı yorumu!

VAR'ın oluşu işimize yaradı bu aşamada. Sonrasında ise artık Kuntz'un taktiği yoktu sahada.

Son dakika spor haberleri: Gürcan Bilgiç'ten Litvanya-Türkiye maçı yorumu!

Oyuncularımız kendi şovlarının peşine düştüler. Serdar Dursun'la, Halil veya Kerem ile tabela hırsına düşülen pozisyonlar oldu.

Son dakika spor haberleri: Gürcan Bilgiç'ten Litvanya-Türkiye maçı yorumu!

Onlar için maçın anlamı "kendileri" haline gelince, bizim bu eleştirilerimiz "kazandık ya" denilerek geriye atılır.

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