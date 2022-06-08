Litvanya'da gol resitali

A Milliler, UEFA Uluslar C Ligi'nde Litvanya'yı deplasmanda 6-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı... 1. Grup'taki ikinci hafta mücadelesine golle başladık. 2. dakikada sol kanatta topla buluşan Doğukan Sinik, çalımlarla ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. Doğukan, 14'te Halil'in ara pasıyla bu kez sağ çaprazdan girdi ve kaleciyi de çalımlayarak ilk yarının skorunu belirledi: 0-2.

80'DEN SONRA 3 GOL

Ay-yıldızlı ekibimiz, ikinci yarıya da etkili başladı. 56'da VAR'ın uyarısıyla penaltı kazandık. Topun başına gelen Serdar Dursun skoru 3-0 yaptı. 67'de Litvanya'nın attığı gol, elle müdahale gerekçesiyle sayılmadı. 72'de Halil mutlak fırsatı kaçırdı. 81'de Mert Müldür sağdan ortaladı, Serdar Dursun ayak koydu: 0-4. 89'da Kerem'in pasında Yunus topu tavana çaktı: 0-5. Halil 90'da maçın skorunu belirledi: 0-6. 2'de 2 yapan A Milliler, zirvedeki yerini korudu.

DOĞAN, EREN VE CENK'TEN SİFTAH

Teknik direktör Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet ettiği kaleci Doğan Alemdar'a ilk 11'de şans verdi. Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen Eren Elmalı ve Cenk Özkaçar da ikinci yarıda oyuna dahil olarak siftah yaptı. Hafif sakatlıkları bulunan Enes Ünal, Rıdvan Yılmaz ve Berkan Kutlu ise tedbir amaçlı olarak maç kadrosuna yazılmadı.

YUNUS BOŞ GEÇMEDİ

Adana Demirspor'da bu yıl ortaya oyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün, milli formayla ilk golünü Litvanya'ya karşı attı. Faroe Adaları maçında sonradan oyuna girip 1 gol atan 21 yaşındaki oyuncu, dün akşam da kenardan gelip gol attı.

TÜRKLER HER YERDE...

Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki 5 bin 67 kişilik LFF Stadı'ndaki mücadelede Türk taraftarlar da tribünde yerlerini aldı. Türkiye'den ve çevre ülkelerden gelen yaklaşık 300 taraftar, tribünde kendilerine ayrılan yerden yaptıkları tezahüratlarla millilere destek verdi.