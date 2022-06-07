Serdar Dursun Litvanya - Türkiye maçı sonrası konuştu! "İyi bir jenerasyon yakaladık"

UEFA Uluslar Ligi Lig C Grup 1'de mücadele eden A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci maçında Litvanya'yı 6-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Karşılaşmada 2 gol atarak yıldızlaşan Serdar Dursun, Litvanya maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Deneyimli golcü, açıklamasında "Artık 3 günde 1 maç oynuyoruz. Takım olarak maça gayet iyi başladık. Topun hakimiyeti bizdeydi. 6-0 kazandık ancak 7-8-9 da olabilirdi. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. A Milli Takım'da çok yetenekli oyuncular var. Halil daha çok 10 numara gibi oynayan bir isim, ben ve Enes ise daha gole dönük oyuncularız. İyi bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.