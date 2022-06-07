Haberler A Milli Futbol Takımı Litvanya - Türkiye maçı sonrası Stefan Kuntz: 3 yeni oyuncu kazandık

Litvanya - Türkiye maçı sonrası Stefan Kuntz: 3 yeni oyuncu kazandık

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında deplasmanda Litvanya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 6-0 kazanan ay-yıldızlılar grupta ikinci maçında ikinci galibiyetini aldı. Karşılaşma sonrası teknik direktör Stefan Kuntz önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 23:50 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 23:53
Litvanya - Türkiye maçı sonrası Stefan Kuntz: 3 yeni oyuncu kazandık

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Litvanya'ya karşı alınan 6-0'lık galibiyet sonrası konuştu. İyi bir sonuç olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, 3 yeni oyuncu kazandığımızı söyledi.

İşte o sözler...

Stefan Kuntz: İlk amacımız yine kazanmak ve gol yememekti, bunu başardık. İlk maçta iyi yaptığımız şeyleri devam ettirmek istedik. Oyuncularımız için iyi bir sonuç oldu. Türk Milli Takımı 3 yeni oyuncu kazanmış oldu; Doğan, Cenk ve Eren.

Takım ruhunun büyüdüğünü söyleyebilirim. Kulübedeki oyuncularımın oynayan arkadaşlarına verdiği destekte çok önemliydi. Bu maçta takım ruhunun daha da geliştiğini hissettik.

Kadroyu ilk açıkladığımızda birçok kişi 'Halil neden kadroda?' demişti. Bugün neden olduğunu göstermiştir diye umuyorum. Halil'in hiçbir zaman vazgeçmeyen bir mentalitesi var.

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