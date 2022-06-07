Litvanya - Türkiye maçı sonrası Stefan Kuntz: 3 yeni oyuncu kazandık

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Litvanya'ya karşı alınan 6-0'lık galibiyet sonrası konuştu. İyi bir sonuç olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, 3 yeni oyuncu kazandığımızı söyledi.



İşte o sözler...

Stefan Kuntz: İlk amacımız yine kazanmak ve gol yememekti, bunu başardık. İlk maçta iyi yaptığımız şeyleri devam ettirmek istedik. Oyuncularımız için iyi bir sonuç oldu. Türk Milli Takımı 3 yeni oyuncu kazanmış oldu; Doğan, Cenk ve Eren.

Takım ruhunun büyüdüğünü söyleyebilirim. Kulübedeki oyuncularımın oynayan arkadaşlarına verdiği destekte çok önemliydi. Bu maçta takım ruhunun daha da geliştiğini hissettik.

Kadroyu ilk açıkladığımızda birçok kişi 'Halil neden kadroda?' demişti. Bugün neden olduğunu göstermiştir diye umuyorum. Halil'in hiçbir zaman vazgeçmeyen bir mentalitesi var.