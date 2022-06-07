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Litvanya - Türkiye maçı sonrası Halil Dervişoğlu: En rahat ettiğim yer...

Son dakika spor haberi: UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Litvanya'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'mız, sahadan 6-0 galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlıların başarılı hücum oyuncusu Halil Dervişoğlu, müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 00:09
Litvanya - Türkiye maçı sonrası Halil Dervişoğlu: En rahat ettiğim yer...

A Milli Futbol Takımı'mızın yıldız golcüsü Halil Dervişoğlu, Litvanya maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Mücadelede 1 gol kaydeden genç oyuncu, en rahat ettiği yerin rakip defans ile orta saha arasında bölge olduğunu söyledi.

İşte o sözler:

Halil Dervişoğlu: Faroe Adaları maçı gibi rakibin geri çekileceğini biliyorduk ancak bu rakip biraz daha ileri çıkıp alan aradı. Biz de bu fırsatları değerlendirmeyi başardık.

Ben her yerde rahat ederim ancak en rahat yerimi soruyorsanız, defans ile orta saha arasındaki bölgelerde kendimi çok iyi hissediyorum.

Hocamız bizi çok iyi motive ediyor ve zor maçlar olmamasına rağmen bize hedefler koyuyor. Mesela hiç gol yememe veya çok gol atma gibi.

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