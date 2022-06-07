LİTVANYA TÜRKİYE CANLI İZLE 📺 | Litvanya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Litvanya ile Türkiye kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Litvanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇINDA İLK 11'LER

Litvanya: Setkus, Sirvys, Satkus, Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis, Novikovas, Golubickas, Dolznikov, Laukzemis.

Türkiye: Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Doğukan Sinik, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Litvanya - Türkiye maçı 7 Haziran Salı günü saat 21:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

LİTVANYA İLE İLK MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçıyla tarihinde 606. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 328'i resmi, 277'si özel 605 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 231 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı. Milli takım, karşı karşıya geleceği Litvanya ile tarihinde ilk kez mücadele edecek.

NOVAK SIMOVIC DÜDÜK ÇALACAK

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta LFF Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Maçı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Novak Simovic yönetecek. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Milan Mitic olacak.

2022'DEKİ ÜÇÜNCÜ MAÇ

Milliler, Litvanya mücadelesiyle 2022 yılındaki üçüncü maçını oynayacak. Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olmuştu. Milli takımın tek golü Burak Yılmaz'dan gelmişti. Türkiye, ikinci maçını ise Faroe Adaları ile oynadı ve sahadan 4-0 galip ayrıldı.