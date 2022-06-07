Haberler A Milli Futbol Takımı LİTVANYA TÜRKİYE CANLI İZLE 📺 | Litvanya - Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

LİTVANYA TÜRKİYE CANLI İZLE 📺 | Litvanya - Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

Litvanya - Türkiye maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, arama motorlarında sık sık detayları araştırıyor. A Milli Futbol Takımı'mız, deplasmanda Litvanya'ya konuk olacak LFF Stadyumu'nda oynanacak maçı Novak Simovic yönetecek. Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye, kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor. Peki, Litvanya - Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 13:06 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 13:30
LİTVANYA TÜRKİYE CANLI İZLE 📺 | Litvanya - Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

Litvanya - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Litvanya ile Türkiye kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Litvanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Litvanya - Türkiye maçı 7 Haziran Salı günü saat 21:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

TRT 1 - CANLI İZLE | LİTVANYA - TÜRKİYE

TÜRKİYE-FAROE ADALARI MUHTEMEL 11'LER

Litvanya: Setkus, Satkus, Klimavicius, Barauskas, Baravykas, Utkus, Novikovas, Slivka, Megalaitis, Laciskas, Golubickas

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Kaan, Ferdi, Salih, Hakan, Yunus, Kerem, Serdar, Halil

LİTVANYA İLE İLK MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçıyla tarihinde 606. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 328'i resmi, 277'si özel 605 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 231 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı. Milli takım, karşı karşıya geleceği Litvanya ile tarihinde ilk kez mücadele edecek.

NOVAK SIMOVIC DÜDÜK ÇALACAK

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta LFF Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Maçı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Novak Simovic yönetecek. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Milan Mitic olacak.

TRT 1 - CANLI İZLE | LİTVANYA - TÜRKİYE

2022'DEKİ ÜÇÜNCÜ MAÇ

Milliler, Faroe Adaları mücadelesiyle 2022 yılındaki ikinci maçını oynayacak. Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olmuştu. Milli takımın tek golü Burak Yılmaz'dan gelmişti. Türkiye, ikinci maçını ise Faroe Adaları ile oynadı ve sahadan 4-0 galip ayrıldı.

TRT 1 - CANLI İZLE | LİTVANYA - TÜRKİYE

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Eren Elmalı (Kasımpaşa), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Köln), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Tiago Çukur (Watford).

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Premier Lig golcüsü geliyor! Londra'da sürpriz görüşme
Tokat Almus'ta ormanlık alanda bulunan insan kemiklerinin yakınlarında tabanca ve çanta 8 aydır kayıp olan polis memuru Murat Tüzün'e ait çıktı
Kampa yetişecekler! F.Bahçe'nin transfer hedefleri...
Galatasaray'da sürpriz iki aday! Barcelona'nın eski yıldızı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta?
Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta?
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yeşil Burun - Togo maçı saat kaçta? Yeşil Burun - Togo maçı saat kaçta? 13:17
Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta? Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta? 13:06
Esvatini - Burkina Faso maçı saat kaçta? Esvatini - Burkina Faso maçı saat kaçta? 13:04
Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladı Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladı 13:01
BAE - Avustralya maçı saat kaçta? BAE - Avustralya maçı saat kaçta? 12:54
İtalyan gazeteci duyurdu! Galatasaray'a 3'üncü Rumen İtalyan gazeteci duyurdu! Galatasaray'a 3'üncü Rumen 12:51
Daha Eski
Faroe Adaları - Lüksemburg maçı saat kaçta? Faroe Adaları - Lüksemburg maçı saat kaçta? 12:48
Bosna Hersek - Romanya maçı saat kaçta? Bosna Hersek - Romanya maçı saat kaçta? 12:43
Finlandiya - Karadağ maçı saat kaçta? Finlandiya - Karadağ maçı saat kaçta? 12:40
İtalya - Macaristan maçı saat kaçta? İtalya - Macaristan maçı saat kaçta? 12:22
"Etnospor Kültür Festivali ülkemiz için çok önemli" "Etnospor Kültür Festivali ülkemiz için çok önemli" 12:15
Almanya - İngiltere maçı saat kaçta? Almanya - İngiltere maçı saat kaçta? 12:14