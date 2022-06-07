Haberler A Milli Futbol Takımı Kuntz: Evet favori biziz

Kuntz: Evet favori biziz

Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz, Litvanya sınavı öncesi yaptığı açıklamada "Oyuncuların yorgunluklarına göre ilk 11'de bazı değişiklikler olacaktır" dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 06:50
Kuntz: Evet favori biziz

Litvanya'nın hocası Valdas Ivanauskas'ın "Biz Türkiye'yi favori olarak görüyoruz" sözlerini değerlendiren Kuntz, "İlk kural şudur, hoca her zaman söylemlerinde haklıdır. Bu bakımdan onun söylediklerinin doğru olduğunu düşünüyorum. Kendisini Almanya'dan tanıyorum, mücadeleden vazgeçmeyen bir takım sahada göreceğimizi düşünüyorum" yorumunda bulundu.

'AMAÇ HEP ZAFER'
Basın toplantısına katılan genç futbolcu Yunus Akgün maça kazanmak için çıkacaklarını belirtti. Yunus, "Bizim için rakip fark etmiyor. Biz yarın favoriyiz ama her maçta sahada elimizden geleni yapıyoruz. Bu maçlar zor oluyor. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Yarınki (bugün) maçı da kazanmak için çıkacağız" ifadelerini kullandı.

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