Yunus Akgün'den Litvanya maçı yorumu! "Favoriyiz ama..."

A Milli Futbol Takımı'mızın genç futbolcusu Yunus Akgün, Uluslar Ligi'nde oynanacak Litvanya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Yunus Akgün: Çocukluktan beri hayalimdi Milli Takım forması giymek. Bunun için çok mutluyum.

Bu hayalimi gerçeğe dönüştüren Stefan Kuntz ve ekibine teşekkür ederim. Heyecanlıydım ama arkadaşlarım ve ağabeylerim sahada bana yardımcı oldu.

Bizim için rakip fark etmiyor. Biz Litvanya'ya karşı favoriyiz ama her maçta sahada elimizden geleni yapıyoruz. Bu maçlar zor oluyor. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Bu maça da kazanmak için çıkacağız.

Sağ kanatta çocukluktan beri izlediğim Cengiz Ağabey var, iyi bir sezon geçirdi. Solda arkadaşım Kerem var. Sahaya kim çıkarsa çıksın elinden geleni yapıyor. Zor bir rekabet ama ben de çalışmaya devam edeceğim ve sahaya çıktığımda elimden geleni yapacağım.