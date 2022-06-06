Ünder fırtınası

A Milli Futbol Takımı'nda yıldızı parlayan isimlerin başında Cengiz Ünder geliyor. Marsilya'da iyi bir sezon geçiren 24 yaşındaki kanat, performansını ay-yıldızlı formaya da yansıtıyor. Faroe Adaları karşısında sahanın en iyi isimlerinden olan Cengiz, 1 kez de gol sevinci yaşamayı başardı.

OFSAYTA TAKILDI

Türkiye'nin 4-0'lık zaferle ayrıldığı mücadelede, 1 golü de ofsayta takılan yıldız oyuncu, son 7 milli maçta 8 gole etki etmiş oldu. İtalya, Hollanda ve Karadağ ağlarını da sarsan Cengiz Ünder, Portekiz, Letonya, Norveç ve Karadağ karşılaşmalarında ise toplamda 4 asiste imza attı.