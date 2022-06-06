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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Litvanya - Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar C Ligi Grup 1'de Türkiye'nin Litvanya ile oynayacağı mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Oyuncuların yorgunluklarına göre ilk 11'de bazı değişiklikler olacaktır." dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 17:49 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 18:21
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Litvanya - Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu

UEFA Uluslar C Ligi Grup 1'de mücadele eden A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci maçında Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, salı günü oynanacak mücadele öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kuntz'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bu saha koşulları tabii ki etkileyecek. Alışık olmadığımız bir zemin. Faroe Adaları maçından sonraki ilk antrenmanı Riva'da yaptık, tabii ki farklı olacak. Futbolcular etkilenecektir ama bu maçlar kafamızda kazanmamız gereken maçlar. Önemli olan karşılaşmaya ve skora dönük düşünmemiz.

Oyuncuların yorgunluklarına göre ilk 11'de bazı değişiklikler olacaktır.

"LİTVANYA'NIN BİZİ FAVORİ GÖRDÜĞÜNÜ ANLIYORUZ"

Litvanya'nın son maçlarını izledik. Özellikle Lüksemburg ile oynadıkları maçını. Litvanya'nın bizi favori gördüğünü anlıyoruz. Hareketli oyunumuzla fark yaratacağımızı tahmin ediyorum.

Litvanya Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas'ı Almanya'dan tanıyorum, mücadeleden vazgeçmeyen bir takım sahada göreceğimizi düşünüyorum.

Biz her zaman oyunculara fayda sağlamayı düşünüyoruz. Yogadan bahsetmiştik. Bunlardan birisi de Liverpool kitabını hediye etmemizdi. Kitabın yazarını da tanıyorum. Almanya'da çalıştı ve sonrasında kendisini Klopp Liverpool'a aldı.

Futbolcuların doğru şekilde beslenmesi için, dünyanın en iyi takımlarından birinde çalışan birinin kitabının faydalı olacağını düşündük. Futbolcular, yüzde birini bile alsalar bizim için faydalı olur.

"BUNU HAK ETMİŞİZ DEMEKTİR"

Şu ana kadar geçirdiğimiz 10 günlük kamp süresinde çok iki değerli beslenme uzmanımız ve aşçımız var. Aşçımız iyi yemekler yapıyor, lezzetli yemekler yapıyor. Kamp sonrası oyuncularımızın hamburger yemesini istemeyiz.

Şu anda Uluslar C Ligi'nde bulunuyorsak bunu hak etmişiz demektir. FIFA sıralamasında bizden düşük sırada olan takımlara karşı oyunu domine etmek istiyoruz.

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