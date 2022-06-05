Stefan Kuntz: Çalışmamız gerek

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, maç sonunda şunları söyledi: "Yorucu bir sezonun ardından oyuncularımız buraya geldiler. Pas baskısı, tempolu paslaşma gibi otomatikleşme biraz zaman alabiliyor. Özellikle hücum tarafında. Bunları 30. dakikadan sonra çok daha iyi yaptık. Genel olarak oyundan memnunum" dedi.



FARKLI TAKTİKLER...

"Neyin üzerinde çalışmamız gerektiğini biliyoruz" ifadesini kullanan Alman hoca ayrıca "Farklı rakiplere karşı farklı stiller oynamalıyız. Kapanan takımlara karşı geriden oyun kurmalıyız. Uluslar Ligi'nde 27 maç vardı en çok gol atan takımız. Değişiklikleri performansa göre yapmadım" diye konuştu.