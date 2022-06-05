Haberler A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz: Çalışmamız gerek

Stefan Kuntz: Çalışmamız gerek

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, maç sonunda şunları söyledi: "Yorucu bir sezonun ardından oyuncularımız buraya geldiler. Pas baskısı, tempolu paslaşma gibi otomatikleşme biraz zaman alabiliyor. Özellikle hücum tarafında. Bunları 30. dakikadan sonra çok daha iyi yaptık. Genel olarak oyundan memnunum" dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 06:50
Stefan Kuntz: Çalışmamız gerek

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, maç sonunda şunları söyledi: "Yorucu bir sezonun ardından oyuncularımız buraya geldiler. Pas baskısı, tempolu paslaşma gibi otomatikleşme biraz zaman alabiliyor. Özellikle hücum tarafında. Bunları 30. dakikadan sonra çok daha iyi yaptık. Genel olarak oyundan memnunum" dedi.

FARKLI TAKTİKLER...
"Neyin üzerinde çalışmamız gerektiğini biliyoruz" ifadesini kullanan Alman hoca ayrıca "Farklı rakiplere karşı farklı stiller oynamalıyız. Kapanan takımlara karşı geriden oyun kurmalıyız. Uluslar Ligi'nde 27 maç vardı en çok gol atan takımız. Değişiklikleri performansa göre yapmadım" diye konuştu.

DİĞER
Banu Alkan'dan Aleyna Tilki'ye 'taklitçi' suçlaması! Bu kez de genç popçuyu hedef aldı sosyal medyada topa tuttu!
Eda Taşpınar adeta parayla dans ediyor! Meksika tatili için 600 bin lira ödeyen ikoncan, şimdi de Mikanos için...
Menajerinden flaş hamle! Süper Lig devine önerildi
F.Bahçe'de 200 milyonluk Mesut Özil krizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yunus Akgün'den Stefan Kuntz'a teşekkür
Milliler Uluslar Ligi'ne farklı başladı!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yunus Akgün'den Stefan Kuntz'a teşekkür Yunus Akgün'den Stefan Kuntz'a teşekkür 01:20
Yunus Akgün'den Stefan Kuntz'a teşekkür Yunus Akgün'den Stefan Kuntz'a teşekkür 01:20
Hazırlık! Hazırlık! 00:55
Stefan Kuntz: Çalışmamız gerek Stefan Kuntz: Çalışmamız gerek 00:54
Adalara karşı gol keyfi Adalara karşı gol keyfi 00:53
4x4’lük galibiyet 4x4’lük galibiyet 00:50
Daha Eski
Doğukan Sinik: Kazanmak için sahaya çıktık Doğukan Sinik: Kazanmak için sahaya çıktık 00:43
Hakan Ericson: Türkiye bizi çok zorladı Hakan Ericson: Türkiye bizi çok zorladı 00:42
Stefan Kuntz: O açıdan memnun değilim Stefan Kuntz: O açıdan memnun değilim 00:41
Milliler Uluslar Ligi'ne farklı başladı! Milliler Uluslar Ligi'ne farklı başladı! 00:40
F.Bahçe'de 200 milyonluk Mesut Özil krizi! F.Bahçe'de 200 milyonluk Mesut Özil krizi! 00:40
Cengiz'in golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon Cengiz'in golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 00:40