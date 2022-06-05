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Fatih Doğan'dan milli yıldıza övgü! "Oyunun lideriydi"

Son dakika spor haberleri... UEFA Uluslar C Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'mız konuk ettiği Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup etti. Mücadeleyi değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Fatih Doğan, milli oyuncuya övgüler yağdırdı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 08:03
Fatih Doğan'dan milli yıldıza övgü! "Oyunun lideriydi"

UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 1. haftası, 7 maçla tamamlandı.

Fatih Doğan'dan milli yıldıza övgü! "Oyunun lideriydi"

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Faroe Adaları'nı konuk eden A Milli Takım, rakibini Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ve Merih Demiral'ın golleriyle 4-0 mağlup etti.

Fatih Doğan'dan milli yıldıza övgü! "Oyunun lideriydi"

Sabah Gazetesi yazarı Fatih Doğan da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle yorumladı. İşte o yazı...

Fatih Doğan'dan milli yıldıza övgü! "Oyunun lideriydi"

FATİH DOĞAN - PSİKOLOJİK TUZAKLARA DÜŞMEDİK

Dünya'da birçok teknik adam ve futbolcunun yüksek sesle "zaman ve format" vurgusuyla eleştirdiği UEFA Uluslar Ligi'ni üçüncü seviyede C Ligi'nde oynamak zorunda kalmak Türkiye adına başlı başına bir trajedi.

Fatih Doğan'dan milli yıldıza övgü! "Oyunun lideriydi"

Buna rağmen yenilenen ve Stefan Kuntz'la gelişmeye, yükselmeye çalışan A Millilerimiz psikolojik tuzaklara rağmen Faroe Adaları karşısında iyi maç çıkardı.

Fatih Doğan'dan milli yıldıza övgü! "Oyunun lideriydi"

Kuntz'un üçlü savunma oynattığı Portekiz maçından sonra 4'lü savunmayı tercih etmesi ilk dikkat çeken değişimdi.

Fatih Doğan'dan milli yıldıza övgü! "Oyunun lideriydi"

4-4-1-1'li diziliş, Enes'in arkasında serbest olarak Halil'i oynatması, iyi kapanan Faroe Adaları'nın defansını açmak için düşünülmüş bir hamleydi.

Fatih Doğan'dan milli yıldıza övgü! "Oyunun lideriydi"

Millilerimiz ilk yarı İsveçli başarılı teknik adam Hakan George Ericsson'un kurduğu sağlam savunmayı aşmakta zorlandı.

Fatih Doğan'dan milli yıldıza övgü! "Oyunun lideriydi"

Bu anlarda kanat bekleri Mert ve Ferdi'nin hücumda daha etkili desteğiyle sağlam kademe duvarını aşabilirdi. Ancak o da olmadı.

Fatih Doğan'dan milli yıldıza övgü! "Oyunun lideriydi"

Bu anlarda "Rıdvan solda Ferdi sağ bekte olsa daha iyi olurdu" fikri kafamda çok dolaştı. Ancak görmek lazım.

Fatih Doğan'dan milli yıldıza övgü! "Oyunun lideriydi"

Stefan Kuntz'un orta dörtlünün ortasında Dorukhan-Hakan ile başlaması performans ödülüydü ve doğruydu. Sonuç da çok iyiydi.

Fatih Doğan'dan milli yıldıza övgü! "Oyunun lideriydi"

Dorukhan çok verimli, Hakan her haliyle oyunun lideriydi.

Fatih Doğan'dan milli yıldıza övgü! "Oyunun lideriydi"

Bu uyumlu performans Salih Özcan dahil birçok oyuncuyu forma için biraz bekletecek kadar umut vadetti.

Fatih Doğan'dan milli yıldıza övgü! "Oyunun lideriydi"

Maçın kilidini açtığımız ilk iki golde de rakibin öne çıkmasını fırsata çevirdik.

Fatih Doğan'dan milli yıldıza övgü! "Oyunun lideriydi"

Oyuncularımız genel olarak iyiydi. Tebrikler Bizim Çocuklar...

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