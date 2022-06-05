Fatih Doğan'dan milli yıldıza övgü! "Oyunun lideriydi"

4-4-1-1'li diziliş, Enes'in arkasında serbest olarak Halil'i oynatması, iyi kapanan Faroe Adaları 'nın defansını açmak için düşünülmüş bir hamleydi.

Bu anlarda kanat bekleri Mert ve Ferdi'nin hücumda daha etkili desteğiyle sağlam kademe duvarını aşabilirdi. Ancak o da olmadı.