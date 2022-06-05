Fatih Doğan'dan milli yıldıza övgü! "Oyunun lideriydi"

UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 1. haftası, 7 maçla tamamlandı.
UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 1. haftası, 7 maçla tamamlandı.
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Faroe Adaları'nı konuk eden A Milli Takım, rakibini Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ve Merih Demiral'ın golleriyle 4-0 mağlup etti.
Sabah Gazetesi yazarı Fatih Doğan da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle yorumladı. İşte o yazı...
FATİH DOĞAN - PSİKOLOJİK TUZAKLARA DÜŞMEDİK
Dünya'da birçok teknik adam ve futbolcunun yüksek sesle "zaman ve format" vurgusuyla eleştirdiği UEFA Uluslar Ligi'ni üçüncü seviyede C Ligi'nde oynamak zorunda kalmak Türkiye adına başlı başına bir trajedi.
Buna rağmen yenilenen ve Stefan Kuntz'la gelişmeye, yükselmeye çalışan A Millilerimiz psikolojik tuzaklara rağmen Faroe Adaları karşısında iyi maç çıkardı.
Kuntz'un üçlü savunma oynattığı Portekiz maçından sonra 4'lü savunmayı tercih etmesi ilk dikkat çeken değişimdi.
4-4-1-1'li diziliş, Enes'in arkasında serbest olarak Halil'i oynatması, iyi kapanan Faroe Adaları'nın defansını açmak için düşünülmüş bir hamleydi.
Millilerimiz ilk yarı İsveçli başarılı teknik adam Hakan George Ericsson'un kurduğu sağlam savunmayı aşmakta zorlandı.
Bu anlarda kanat bekleri Mert ve Ferdi'nin hücumda daha etkili desteğiyle sağlam kademe duvarını aşabilirdi. Ancak o da olmadı.
Bu anlarda "Rıdvan solda Ferdi sağ bekte olsa daha iyi olurdu" fikri kafamda çok dolaştı. Ancak görmek lazım.
Stefan Kuntz'un orta dörtlünün ortasında Dorukhan-Hakan ile başlaması performans ödülüydü ve doğruydu. Sonuç da çok iyiydi.
Dorukhan çok verimli, Hakan her haliyle oyunun lideriydi.
Bu uyumlu performans Salih Özcan dahil birçok oyuncuyu forma için biraz bekletecek kadar umut vadetti.
Maçın kilidini açtığımız ilk iki golde de rakibin öne çıkmasını fırsata çevirdik.
Oyuncularımız genel olarak iyiydi. Tebrikler Bizim Çocuklar...