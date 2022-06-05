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4x4’lük galibiyet

Ay-yıldızlılar, dört farklı ismin golleriyle coştu. Milli takımda Cengiz Ünder 13, Halil 5, Serdar 4 ve Merih 2 gole ulaştı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 06:50
4x4’lük galibiyet

Portekiz'e mart ayında Dünya Kupası play-off'unda yenilerek Katar'a gitme fırsatını kaçıran A Milli Takım, dün Uluslar Ligi'nde yeni bir sayfa açtı. 2024 Avrupa Şampiyonası'na hazırlık niteliğindeki turnuvada Faroe Adaları ile karşılaşan ay-yıldızlılarımız rakibini dört farklı ismin golleriyle devirdi. Dün ilk golümüzü atan ve bir golü ofsayt gerekçesiyle VAR'dan dönen Cengiz Ünder, 39'uncu resmi maçında 13'üncü golünü attı. Halil Dervişoğlu da 10'uncu maçında 5'inci golünü attı. Serdar Dursun 5 maçta 4 gole ulaşırken, Merih Demiral milli takımdaki 2. golünü kaydetti.

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