Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye - Faroe Adaları maçı sonrası Yunus Akgün'den Stefan Kuntz'a teşekkür

Türkiye - Faroe Adaları maçı sonrası Yunus Akgün'den Stefan Kuntz'a teşekkür

Son dakika spor haberi: UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye sahasında Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup ederek grupa galibiyetle başladı. Ay-yıldızlılarda Yunus Akgün, ilk kez A Milli Takım forması giymenin gururunu yaşadığı karşılaşmada 1 de asist yaptı. Müsabaka sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan genç oyuncu, teknik direktör Stefan Kuntz ve ekibine teşekkür etti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 01:20 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 01:20
Türkiye - Faroe Adaları maçı sonrası Yunus Akgün'den Stefan Kuntz'a teşekkür

A Milli Takım formasını ilk kez Faroe Adaları maçında sırtına geçiren Yunus Akgün, oyuna sonradan girdiği müsabakanın 85. dakikasında Merih Demiral'ın golünde asist yaptı. Yunus Akgün karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, teknik direktör Stefan Kuntz ve ekibine teşekkür etti.

İşte o paylaşım:

Hayata ne verirsek, hayat da bize en mükemmelini geri verir. Milli takımımızın o kusursuz, güzel ay yıldızlı formasını giymek benim için onur ve gurur vericiydi. Bu fırsatı bana veren çok değerli Stefan Kuntz hocama ve ekibine de ayrıca teşekkür etmek isterim.

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