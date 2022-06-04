Türkiye - Faroe Adaları maçı sonrası Yunus Akgün'den Stefan Kuntz'a teşekkür

A Milli Takım formasını ilk kez Faroe Adaları maçında sırtına geçiren Yunus Akgün, oyuna sonradan girdiği müsabakanın 85. dakikasında Merih Demiral'ın golünde asist yaptı. Yunus Akgün karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, teknik direktör Stefan Kuntz ve ekibine teşekkür etti.



İşte o paylaşım:



Hayata ne verirsek, hayat da bize en mükemmelini geri verir. Milli takımımızın o kusursuz, güzel ay yıldızlı formasını giymek benim için onur ve gurur vericiydi. Bu fırsatı bana veren çok değerli Stefan Kuntz hocama ve ekibine de ayrıca teşekkür etmek isterim.

Hayata ne verirsek, hayat da bize en mükemmelini geri verir.



Milli takımımızın o kusursuz, güzel ay yıldızlı formasını giymek benim için onur ve gurur vericiydi.



Bu fırsatı bana veren çok değerli Stefan Kuntz hocama ve ekibine de ayrıca teşekkür etmek isterim. pic.twitter.com/Aja05Fe128 — Yunus Akgün (@yunusakgun17) June 4, 2022