Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye - Faroe Adaları maçı sonrası Stefan Kuntz konuştu! "O açıdan memnun değilim"

Türkiye - Faroe Adaları maçı sonrası Stefan Kuntz konuştu! "O açıdan memnun değilim"

Son dakika spor haberi: UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'mız, sahasında ağırladığı Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup ederek gruba 3 puanla başladı. Ay-yıldızlılarda teknik direktör Stefan Kuntz, müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu. Zayıf rakiplere karşı stoperlerden oyun kurmak gerektiğinin altını çizen Kuntz, bunu tam anlamıyla yapamadıklarını söyledi ve bu konu hakkındaki memnuniyetsizliğini dile getirdi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 00:27 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 01:07
Türkiye - Faroe Adaları maçı sonrası Stefan Kuntz konuştu! "O açıdan memnun değilim"

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup ilk maçında Faroe Adaları'nı sahasında 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Karşılaşmadaki forvet tercihini Enes Ünal'dan yana kullanmasıyla ilgili gelen bir soruya Kuntz, "Serdar Dursun'u sonradan oyuna almak sonuç getiriyor demek ki. Hücumda otomatikleşme olarak tabir edeceğimiz şey zaman alıyor. Bugün baktığımızda 3'üncü bölgede çok iyi değildik. Bunların sebeplerinden birisi beraber oynayan oyuncuların, oynama sıklıklarının çok olmaması. Yeni oyuncu kombinasyonları var. Kadro kararımızı verirken yorgunluk seviyesini dengelemeye çalışıyoruz. Maç maç bu kararları vereceğiz. Oyuncuların fiziksel durumlarındaki verilere bakacağız" diye konuştu.

"ULUSLAR LİGİ'NDE BU HAFTA SADECE 3 TAKIM 4 GOL ATABİLDİ"

Karşılaşmanın başında hücum bölgesinde yaptıkları paslarda iyi bir isabet yüzdesi yakalayamadıklarını aktaran Kuntz, "3'üncü bölgede iyi koşamadık ama kaptanımız 11.5 kilometre koştu. 2'nci yarıda yaptığımız koşular boş alan bulmamızı sağladı ve skoru bulabildik. Son 3 gün içerisinde Uluslar Ligi'nde 26 maç oynandı. Bu karşılaşmalarda sadece Gürcistan, Hollanda ve Türkiye 4 gol atabildi. Takımların bu dönemde özellikle hücumda zorlandığını söyleyebiliriz. Farklı rakiplere karşı farklı stiller uygulamak lazım. Zayıf rakiplere karşı stoperlerden oyun kurmak gerekir, bunu tam anlamıyla bugün yapamadık o açıdan memnun değilim." şeklinde konuştu.

"FERDİ'NİN PERFORMANSINDAN GAYET MEMNUNUM"

Bugün ilk defa milli formayı giyen Ferdi Kadıoğlu ile ilgili de konuşan Kuntz, "Ferdi'nin performansından gayet memnunum. Biraz tedirgin başladı ama süre ilerleyince istediğimiz performansı sergiledi. Fenerbahçe'de alıştığımız performansı ilerleyen dakikalarda gösterdi" diyerek sözlerini noktaladı.

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