Türkiye Faroe Adaları maçı sonrası Serdar Dursun'dan galibiyet sözleri: Elimden geleni yapıyorum

A Milli Takım'ın golcü ismi Serdar Dursun, Faroe Adaları'nı da boş geçmedi. Millilerin 4-0 kazandığı maçta ay-yıldızlıların üçüncü golünü kaydeden Serdar Dursun, maçın ardından hem kendi hem de Milli Takım'ın performansını değerlendirdi.

Serdar Dursun şu ifadeleri kullandı:

Böyle maçlarda golü atıp kilidi erken açmak gerekiyor. Ben de her maçta elimden geleni yapmaya çalışıyorum.

Herkes bu takımda ilk 11 oynamak istiyor ve takıma katkıda bulunmak istiyor. İnşallah hepimiz katkıda bulunuruz ve A Milli Takımı yukarı çıkartırız.