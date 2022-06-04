Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye - Faroe Adaları maçı sonrası Ferdi Kadıoğlu: Çok daha iyi olacağız

Türkiye - Faroe Adaları maçı sonrası Ferdi Kadıoğlu: Çok daha iyi olacağız

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı formasını ilk defa Faroe Adaları'na karşı giyen Ferdi Kadıoğlu, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, ilk maçı olmasından dolayı heyecan duyduğunu söyledi ve zamanla çok daha iyi olacaklarını ifade etti. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 00:12 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 00:12
Türkiye - Faroe Adaları maçı sonrası Ferdi Kadıoğlu: Çok daha iyi olacağız

Ferdi Kadıoğlu, ilk milli maçına Faroe Adaları karşısında çıktı. 22 yaşındaki futbolcu, ay-yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları'nı ağırladığı müsabakada sol bek olarak sahaya çıktı. Genç oyuncu performansıyla sınıfı geçti.

4-0 kazanılan karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Ferdi Kadıoğlu, zamanla saha içinde çok daha iyi anlaşabiliyor hale geleceklerini söyledi.

İşte o sözler:

Ferdi Kadıoğlu: Heyecanlıydım ilk maçım olmasından dolayı. Güzel bir galibiyet aldık. Hedefimiz önümüzdeki 4 maçı kazanmaktı, bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz.

Birbirimize alışmamız lazım. Zamanla saha içinde çok daha iyi anlaşabiliyor hale geleceğimizden eminim. Birbirimizi daha iyi tanıyacağız, gelişeceğiz ve çok daha iyi olacağız.

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