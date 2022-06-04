Türkiye - Faroe Adaları maçı sonrası Ferdi Kadıoğlu: Çok daha iyi olacağız

Ferdi Kadıoğlu, ilk milli maçına Faroe Adaları karşısında çıktı. 22 yaşındaki futbolcu, ay-yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları'nı ağırladığı müsabakada sol bek olarak sahaya çıktı. Genç oyuncu performansıyla sınıfı geçti.



4-0 kazanılan karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Ferdi Kadıoğlu, zamanla saha içinde çok daha iyi anlaşabiliyor hale geleceklerini söyledi.



İşte o sözler:



Ferdi Kadıoğlu: Heyecanlıydım ilk maçım olmasından dolayı. Güzel bir galibiyet aldık. Hedefimiz önümüzdeki 4 maçı kazanmaktı, bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz.

Birbirimize alışmamız lazım. Zamanla saha içinde çok daha iyi anlaşabiliyor hale geleceğimizden eminim. Birbirimizi daha iyi tanıyacağız, gelişeceğiz ve çok daha iyi olacağız.