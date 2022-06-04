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Tarih yazmalıyız

Stefan Kuntz: C Ligi’nde de olsak hedefimiz aynı. Yeni sayfa, yeni hikaye. Oyuncularım tarih yazmak istiyor.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Tarih yazmalıyız
Ay-yıldızlıların Teknik Direktörü Stefan Kuntz maç öncesi açıklamalarda bulundu. Alman çalıştırıcı "C Ligi'ndeyiz. FIFA sıralamasında 4 veya 8. takımla oynamakla, 100. sıradaki bir takımla oynamak arasında hiçbir fark yok. Biz sahaya başarılı olmak için çıkıyoruz. Hedefimiz değişmedi. Topa daha fazla sahip olmalıyız. Pas kalitemizi geliştirmeliyiz. Oyun kurma konusunda farklı denemeler yapıyoruz. Bu şekilde gelişeceğiz. İlerleyeceğiz" diye konuştu. Kuntz şunları söyledi: Oyuncularım 4 maçı da kazanarak kendi tarihlerini yazmak istiyorlar. Önümüzde yeni bir sayfa, yeni bir hikaye var. Genç bir takımız. Her attığımız adım EURO 2024 finallerine kalabilmek için olacak.
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