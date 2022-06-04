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A Milli Futbol Takımı’nda 3 değişiklik

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, son oynadıkları İtalya maçının 11’ine göre Faroe Adaları karşısında 3 değişiklik yaptı. Ferdi Kadıoğlu ilk kez yer aldığı milli takımda müsabakaya 11’de başladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 22:12
A Milli Futbol Takımı’nda 3 değişiklik

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Faroe Adaları ile karşılaşıyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz son oynadıkları İtalya maçının 11'ine göre Faroe Adaları karşısında 3 değişiklik yaptı. Kuntz; Altay Bayındır, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz'ın yerine Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu ve Halil Dervişoğlu'na görev erdi.

İlk kez A Milli Takım kadrosunda yer alan Ferdi Kadıoğlu, Faroe Adaları müsabakasına da 11'de başladı.

Milliler mücadeleye Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu ve Enes Ünal 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Doğukan Sinik, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Berkan Kutlu, Serdar Dursun, Tiago Çukur ve Kaan Ayhan bekledi.

Ay-yıldızlılarda Eren Elmalı ve Cenk Özkaçar ise maç kadrosunda yer almadı.

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