A Milli Futbol Takımı fark için sahada! İşte Stefan Kuntz'un Faroe Adaları maçı muhtemel 11'i

FAROE TAKTİĞİ ÇALIŞILDI
Milliler, Faroe hazırlıklarını sürdürdü. Riva'da teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saati basına açık gerçekleştirildi. Ay-yıldızlı ekibin tam kadro çalıştığı idman pas çalışmasıyla başladı. Antrenman istasyon ve dar alanda taktik çalışmayla sürdü.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise Faroe Adaları karşılaşmasının taktik çalışması yapıldı. Ay-yıldızlılar son çalışmayı bu sabaha yapacak.
TÜRKİYE-FAROE ADALARI MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Rıdvan, Cengiz, Berkan, Hakan, Orkun, Kerem, Serdar Dursun
Faroe Adaları: Nielsen, Davidsen, Nattestad, Askham, Faero, Joensen, Hansson, Olsen, Vatinhammar, Andreasen, Edmundsson