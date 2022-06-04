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A Milli Futbol Takımı fark için sahada! İşte Stefan Kuntz'un Faroe Adaları maçı muhtemel 11'i

A Milli Futbol Takımı'mız, Uluslar Ligi'nde sahne alıyor. Ay-yıldızlılar, C Ligi 1. Grup ilk maçında zayıf rakibi Faroe Adaları'nı ağırlayacak. Milliler'in hedefi sadece galibiyet değil, farklı skor da olacak. İşte Stefan Kuntz'un Faroe Adaları maçı muhtemel 11'i...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
A Milli Futbol Takımı fark için sahada! İşte Stefan Kuntz'un Faroe Adaları maçı muhtemel 11'i

Sezon bitti. sıra milli maçlara geldi. Türkiye, Uluslar C Ligi 1.Grup'ta bugün Faroe Adaları ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı fark için sahada! İşte Stefan Kuntz'un Faroe Adaları maçı muhtemel 11'i

21.45'teki mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

A Milli Futbol Takımı fark için sahada! İşte Stefan Kuntz'un Faroe Adaları maçı muhtemel 11'i

Teknik direktör Stefan Kuntz bugünkü maça ana kadrosuyla çıkmayı planlıyor.

A Milli Futbol Takımı fark için sahada! İşte Stefan Kuntz'un Faroe Adaları maçı muhtemel 11'i

Antrenmanlarda da daha önce 11'de kullandığı oyuncularını as takımda oynattı.

A Milli Futbol Takımı fark için sahada! İşte Stefan Kuntz'un Faroe Adaları maçı muhtemel 11'i

Millilerin bugün zayıf rakibi karşısındaki hedefi 3 puanla birlikte farklı bir skorla sahadan ayrılmak olacak.

A Milli Futbol Takımı fark için sahada! İşte Stefan Kuntz'un Faroe Adaları maçı muhtemel 11'i

Stefan Kuntz konsantrasyon eksikliğine karşı da uyardı.

A Milli Futbol Takımı fark için sahada! İşte Stefan Kuntz'un Faroe Adaları maçı muhtemel 11'i

İLK RESMİ MAÇ
Türkiye, Faroe Adaları ile tarihinde ilk defa bir resmi maçta karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı fark için sahada! İşte Stefan Kuntz'un Faroe Adaları maçı muhtemel 11'i

İki takım daha önce sadece 1 defa maç yapmıştı.

A Milli Futbol Takımı fark için sahada! İşte Stefan Kuntz'un Faroe Adaları maçı muhtemel 11'i

Bu özel maç 1-1'lik eşitlik ile sona ermişti.

A Milli Futbol Takımı fark için sahada! İşte Stefan Kuntz'un Faroe Adaları maçı muhtemel 11'i

Türkiye bu maçın ardından 7 Haziran Salı günü Litvanya ve 11 Haziran Cumartesi günü Lüksemburg ile deplasmanda mücadele verecek.

A Milli Futbol Takımı fark için sahada! İşte Stefan Kuntz'un Faroe Adaları maçı muhtemel 11'i

4 maçlık serinin son karşılaşması 14 Haziran Salı günü İzmir'de Litvanya ile olacak.

A Milli Futbol Takımı fark için sahada! İşte Stefan Kuntz'un Faroe Adaları maçı muhtemel 11'i

Kuntz ve öğrencilerinin hedefi, bu gruptan kayıpsız şekilde çıkmak.

A Milli Futbol Takımı fark için sahada! İşte Stefan Kuntz'un Faroe Adaları maçı muhtemel 11'i

FAROE TAKTİĞİ ÇALIŞILDI
Milliler, Faroe hazırlıklarını sürdürdü. Riva'da teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saati basına açık gerçekleştirildi. Ay-yıldızlı ekibin tam kadro çalıştığı idman pas çalışmasıyla başladı. Antrenman istasyon ve dar alanda taktik çalışmayla sürdü.

A Milli Futbol Takımı fark için sahada! İşte Stefan Kuntz'un Faroe Adaları maçı muhtemel 11'i

İdmanın basına kapalı bölümünde ise Faroe Adaları karşılaşmasının taktik çalışması yapıldı. Ay-yıldızlılar son çalışmayı bu sabaha yapacak.

A Milli Futbol Takımı fark için sahada! İşte Stefan Kuntz'un Faroe Adaları maçı muhtemel 11'i

TÜRKİYE-FAROE ADALARI MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Rıdvan, Cengiz, Berkan, Hakan, Orkun, Kerem, Serdar Dursun

Faroe Adaları: Nielsen, Davidsen, Nattestad, Askham, Faero, Joensen, Hansson, Olsen, Vatinhammar, Andreasen, Edmundsson

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