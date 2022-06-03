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A Milli Futbol Takımı Faroe Adaları maçına hazır

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi’nde Faroe Adaları ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 20:13
A Milli Futbol Takımı Faroe Adaları maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi kapsamında yarın akşam Faroe Adaları ile 21.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. Milliler, kamp yaptığı TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde ilk bölümü 4 numaralı sahada yapılan ve basına açık gerçekleştirilen idman pas çalışmasıyla başladı. Tüm futbolcuların yer aldığı antrenman istasyon ve dar alanda taktik çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Faroe Adaları maçının taktiği çalışıldı.

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.

Ay-yıldızlılar yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başlayacak.

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