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Milliler pürneşe

Ay yıldızlı takım, bir günlük iznin ardından Faroe Adaları hazırlıklarına start verdi. Taktik çalışmalar gerçekleştiren milliler, oldukça keyifliydi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Milliler pürneşe

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde grubunda Faroe Adaları ile 4 Haziran Cumartesi günü oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Bir günlük iznin ardından topbaşı yapan ay yıldızlılar, pas çalışmaları sonrası taktik denemeler gerçekleştirdi. Ardından çift kale maçla devam eden idman, şut çalışması ile sona erdi. Futbolcularımızın oldukça keyifli olması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan teknik direktör Stefan Kuntz, antrenman sırasında sık sık çalışmayı bölerek oyuncularına hatalarını ve yapmaları gerekenleri anlattı. Milli takımımız çalışmalarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.

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