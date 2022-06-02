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A Milli Takım hücum çalıştı

UEFA Uluslar C Ligi'nde 4 Haziran'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Faroe Adaları'nı konuk edecek A Milli Takım, günün ikinci antrenmanını da tamamladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 20:22
A Milli Takım hücum çalıştı

Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan idmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı. Antrenmana eğlenceli ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, daha sonra pas, hücum varyasyonları ve duran toplar üzerinde çalıştı.

A Milli Takım'ın bugünkü antrenmanını Millî Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da tribünden izledi.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 19.15'te Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı idmanla Faroe Adaları maçının hazırlıklarına devam edecek. Bu çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.

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