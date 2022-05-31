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Duran top çalıştılar

Milli Takım, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Dün çift idman yapıldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 06:50
Duran top çalıştılar

Milli Takım, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Dün çift idman yapıldı. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki çalışmalarda Alman hoca dar alanda pas ve duran top üzerinde durdu. Antrenmanı sık sık durdurarak oyuncularından ne istediğini tekrar tekrar anlattı. Milliler 4 Haziran Cumartesi günü 21.45'te Faroe Adaları'nı ağırlayacak.

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Türkiye'nin 11 Haziran Cumartesi Günü Lüksemburg ile oynayacağı maçın deplasman biletleri tükendi. Milli Takım taraftarları için 1120 bilet satışa çıkmıştı. Tamamı satıldı. Ay-yıldızlılar deplasmanda güçlü bir destek bulacak.

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