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Hazırlıklar başladı

Milli takım, Faroe Adaları maçı hazırlıklarına dün çift idman yaparak başladı. Akşam antrenmanını basına açan ay yıldızlılar, ısınma hareketleri ve pas çalışmaları sonrası taktik program uyguladı. İdman şut denemeleri ile sona erdi. Oyuncular çalışmalar sırasında keyifliydi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Hazırlıklar başladı

Milli takım, Faroe Adaları maçı hazırlıklarına dün çift idman yaparak başladı. Akşam antrenmanını basına açan ay yıldızlılar, ısınma hareketleri ve pas çalışmaları sonrası taktik program uyguladı. İdman şut denemeleri ile sona erdi. Oyuncular çalışmalar sırasında keyifliydi.

BİLETLER SATIŞTA

Milli takımın, Faroe Adaları ile 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 21.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacağı 2022/23 UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 1. maçının genel bilet satışı başladı. Tribün bilet fiyatları, Kale Arkası Tribünler için 50 TL, Doğu ve Batı Tribünler için ise 100 TL olarak belirlendi.

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