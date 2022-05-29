Burası bambaşka

Milli Takımın oyuncuları kaleci Uğurcan Çakır ve orta saha Ferdi Kadıoğlu, milli atmosferi değerlendirdi. Basına açıklamalar yapan Uğurcan "Portekiz maçında fena oynamadık, maç ayağımıza da geldi. Burak abi penaltı kaçırdı ama canı sağ olsun ülke için çok önemli şeyler yaptı. 2-2'yi yakalasak farklı şeyler konuşuyor olabilir. Milli Takım'ı en üst seviyelerde görmek istiyoruz. Şampiyonluk çok özel ama buraya gelince Milli Takım'a odaklanıyorsun. Burası çok özel ve güzel bir yer. Burada olmak iyi hissettiriyor. Milli Takım için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

YORUCU SEZONDU AMA...

Ferdi de milli takım seçimi için "Tabii ki kolay bir seçim değildi. En iyi kararı verdiğimi düşünüyorum" ifadelerini kullanıp şöyle devam etti: Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop'un çok etkisi oldu. Artık kararımı verdim. Bundan sonra en iyisi sahada gururla mücadele etmek olacaktır. Yorucu bir sezon geçirdik ama 4 önemli maçımız var, bu maçlardan en iyi şekilde galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Avrupa'nın en iyi futbolcuları Milli Takım'dalar şu an. Bize düşen sahada en iyisini verebilmek.