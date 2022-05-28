Uğurcan Çakır milli takıma odaklandı: Hedefimizde 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmek var

UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile karşılaşacak A Milli Takım 'ın aday kadrosunda yer alan tecrübeli kaleci, Riva 'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğun çok güzel bir duygu olduğunu anlatan Uğurcan, "Burası çok özel ve güzel bir yer. Burada olmak iyi hissettiriyor.