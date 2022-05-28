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Uğurcan Çakır milli takıma odaklandı: Hedefimizde 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmek var

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uğurcan Çakır, milli takımın çok özel bir yer olduğunu belirterek, "Burada olmak iyi hissettiriyor. Milli Takım için elimizden geleni yapacağız." dedi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 19:03
Uğurcan Çakır milli takıma odaklandı: Hedefimizde 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmek var

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, kampta olduğu A Milli Futbol Takım'a odaklandığını söyledi.

Uğurcan Çakır milli takıma odaklandı: Hedefimizde 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmek var

UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan tecrübeli kaleci, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır milli takıma odaklandı: Hedefimizde 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmek var

Şampiyonluğun çok güzel bir duygu olduğunu anlatan Uğurcan, "Burası çok özel ve güzel bir yer. Burada olmak iyi hissettiriyor.

Uğurcan Çakır milli takıma odaklandı: Hedefimizde 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmek var

Sezon bitti, şampiyon olduk yeri ayrıydı ama burası milli takım. Milli takım için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Uğurcan Çakır milli takıma odaklandı: Hedefimizde 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmek var

Her rakibe karşı aynı ciddiyetle mücadele etmeleri gerektiğini aktaran milli file bekçisi, "Hocamızın istediği ve oynatmak istediği bir sistem var.

Uğurcan Çakır milli takıma odaklandı: Hedefimizde 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmek var

Ona en iyi şekilde adapte olmaya çalışacağız. Bu maçlarda onun istediklerini yapmaya çalışacağız.

Uğurcan Çakır milli takıma odaklandı: Hedefimizde 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmek var

Maçların zoru, kolayı yok. Bu maçlardan da istediğimiz sonuçları alıp ülkemizi sevindiririz." ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır milli takıma odaklandı: Hedefimizde 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmek var

2022 FIFA Dünya Kupası play-off'unda Portekiz'e kaybettikleri maçı hatırlatan Uğurcan Çakır, "Portekiz maçında fena oynamadık aslında.

Uğurcan Çakır milli takıma odaklandı: Hedefimizde 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmek var

Maç da ayağımıza geldi. Burak abi çok şanssız bir şekilde penaltı kaçırdı.

Uğurcan Çakır milli takıma odaklandı: Hedefimizde 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmek var

Canı sağ olsun. Ülke için çok şey yaptı. Maç berabere olsa daha farklı hikayeler olabilirdi.

Uğurcan Çakır milli takıma odaklandı: Hedefimizde 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmek var

Uzun zaman sonra Dünya Kupası'na gitmek istiyorduk.

Uğurcan Çakır milli takıma odaklandı: Hedefimizde 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmek var

Bazı şanssızlıklar oldu. 2-2'yi yakalasak belki daha farklı şeyler konuşuyorduk ama geçmişte kaldı.

Uğurcan Çakır milli takıma odaklandı: Hedefimizde 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmek var

Şimdi önümüze bakacağız. Hedefimizde 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmek var. Orada olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uğurcan Çakır milli takıma odaklandı: Hedefimizde 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmek var

Uğurcan, Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu ve Tiago Çukur'un ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrılmasıyla ilgili, "Onlara da hayırlı olsun. Gerçekten çok yetenekliler.

Uğurcan Çakır milli takıma odaklandı: Hedefimizde 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmek var

Çok yetenekli oldukları için buradalar. Milli takım formasını giymek herkese nasip olmuyor. Onlar çok şanslı bu konuda.

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