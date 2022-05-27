Stefan Kuntz açıklamalarda bulunuyor | CANLI

A Milli Futbol Takımı'nın Alman teknik direktörü Stefan Kuntz düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Kuntz'un açıklamalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Kuntz'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Önümüzde 4 maçımız var. Bütün maçları kazanmak için odaklanacağız. Uzun bir sezonun ardından oyuncularımız için motive olmak kolay olmayacak. Fakat tatil yapmak için de yeterince vaktimiz olacak.

"TIAGO ÇUKUR İÇİN..."

Burak Yılmaz, milli takımı bıraktıktan sonra takımımız yeni bir hiyerarşi kazandı. Hakan ve Enes gibi isimlerin burada olması bize yeni düzen için fırsatlar tanıyacak. Bu 4 maç için biraz daha genç isimleri tercih ettik. Bize nasıl yardımcı olabileceklerine bakacağız. Tiago Çukur için Watford ile görüştük. Onu 4 maç için takıma dahil etmenin doğru olduğuna karar verdik.

Ferdi Kadıoğlu aramıza katıldı. Ferdi Kadıoğlu bize taktik varyasyon imkanı sağlıyor çünkü sağ bek, sol bek hatta önde de oynayabiliyor. Onu Almanya'daki U21 milli maçlarında izlemiştim. Sezonun son döneminde Fenerbahçe'deki en iyi oyunculardan biriydi.

"OLAĞANÜSTÜ ÖZELLİKLER"

Onunla çalıştığım için oldukça mutluyum. Yunus Akgün'ü Kasımpaşa maçında izledim. Asla vazgeçmediğini ve bir şeyler yapmak istediğini gösteren tek oyuncuydu. Galatasaray'a attığı golde sevinmemesi de değerli. Olağanüstü özellikler. Milli takım oyuncusunun değerleri içinde olmalı. Burada olmayı hak etti.

Yogayı ilk kez Milli Takım'a getireceğiz. Zihinsel çalışma yapmak için özel koçlarla çalışacağız. Oyuncuların da bundan çok memnun olduğunu söyleyebilirim.

"EMRE MOR VE İRFAN CAN..."

Karşındakini itham etmeden iletişim kurmak gerekiyor. O nedenle ithamlar ve ifade ediliş biçimleri beni mutlu etmedi. Orta saha oldukça alternatifimizin olduğu bir pozisyon. İrfan Can, Emre Mor gibi oyuncular için milli takım kapısı açık kalacak. O yüzden bu tartışmaları onların ismi üzerinden sürdürmeyeceğim.

Önümüzdeki 4 maçta da FIFA sıralamasında niye rakiplerden daha yukarıda olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Kadro tercihinde benim için tek önemli kriter performans. Karar aşamasında oyuncunun oynadığı kulüp benim için önemli değil.

Mert Hakan'la ilgili soru. Onun için de kapıyı kapatmak istemiyorum. Aralarında çok küçük farklar oluyor ve bu küçük farklar üstünden karar vermek durumunda oluyoruz.

"TRABZONSPOR'U VE SİVASSPOR'U KUTLUYORUM"

Trabzonspor'u şampiyonluğu nedeniyle kutluyorum. Sivasspor'u da dün kazandığı kupa için tebrik ediyorum. Eski takım arkadaşım Rıza'nın kupayı kazanması beni mutlu etti. Fenerbahçe ve Konyaspor'u da kutluyorum.

2024 Avrupa Şampiyonası dosyasını açmış durumdayız. Önümüzde kısa süre içinde oynayacağımız 4 maç var. 4 maçı da kazanma hedefimiz var. Uluslar Ligi üzerinden Avrupa Şampiyonası'na katılmak mümkün olabiliyor.