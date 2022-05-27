Son dakika spor haberleri: Umut Bozok A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa formasıyla sezonu gol kralı tamamlayan Umut Bozok, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edilmişti. Milli futboldan kötü haber geldi.
Yapılan açıklamada, "Milli futbolcumuz Umut Bozok, sakatlığı nedeniyle A Milli Takımı'mızın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı" ifadelerine yer verildi.
Millî futbolcumuz Umut Bozok, sakatlığı nedeniyle A Millî Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı. 🇹🇷 #BizimÇocuklar pic.twitter.com/gZJnHwobN8— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) May 27, 2022