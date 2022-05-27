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Son dakika spor haberleri: Umut Bozok A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'i gol kralı tamamlayan ve A Milli Takım aday kadrosuna dahil edilen Umut Bozok, sakatlığı nedeniyle ay-yıldızlı ekibin kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 16:28 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 16:42
Son dakika spor haberleri: Umut Bozok A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa formasıyla sezonu gol kralı tamamlayan Umut Bozok, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edilmişti. Milli futboldan kötü haber geldi.

Yapılan açıklamada, "Milli futbolcumuz Umut Bozok, sakatlığı nedeniyle A Milli Takımı'mızın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı" ifadelerine yer verildi.

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