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A Milli Takım Riva'da toplandı

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg le karşı karşıya gelecel. Ay-yıldızlılar oynayacağı karşılaşmalar öncesi Riva'da toplandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 23:46 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 23:56
A Milli Takım Riva'da toplandı

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı.

A Milli Takım, Riva'da toplandı. Ay-yıldızlılar, C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 4 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da Faroe Adaları ile karşılaşacak. Milliler, bu müsabakanın hazırlıklarına yarın 11.00 ve 17.30'da yapacağı çift idmanla başlayacak. Sabah antrenmanı basına kapalı, akşam idmanı ise açık olacak.

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