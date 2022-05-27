A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı.

A Milli Takım, Riva'da toplandı. Ay-yıldızlılar, C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 4 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da Faroe Adaları ile karşılaşacak. Milliler, bu müsabakanın hazırlıklarına yarın 11.00 ve 17.30'da yapacağı çift idmanla başlayacak. Sabah antrenmanı basına kapalı, akşam idmanı ise açık olacak.