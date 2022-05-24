Yolunuz açık olsun

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta hazır ayında oynayacağı 3 maçın aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Stefan Kuntz kadroya şu isimleri çağırdı: KALECİLER: Altay (F.Bahçe), Doğan (Rennes), Uğurcan (Trabzon) DEFANS: Mert (Sassuolo), Zeki (Lille), Cenk (Leuven), Çağlar (Leicester), Kaan (Sassuolo), Merih (Atalanta), Ozan (Norwich), Eren (Kasımpaşa), Ferdi (F.Bahçe), Rıdvan (Beşiktaş) ORTA SAHA VE FORVET: Cengiz (Marsilya), Yunus (Adana Demir), Berkan (G.Saray), Dorukhan (Trabzon), Hakan (İnter), Orkun (Feyenoord), Salih (B.Dortmund), Doğukan (Antalya), Kerem (G.Saray), Enes (Getafe), Halil (G.Saray), S.Dursun (F.Bahçe), Tiago (Watford), Umut (Kasımpaşa)