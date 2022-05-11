Enes Ünal'dan flaş Burak Yılmaz yorumu: Benim haddime değil!

Golcü oyuncu, "Messi'nin ayrılığının ardından Real Madrid'in Barcelona ile arasındaki farkı açtığını düşünüyor musun?" sorusuna ise "Bu sene öyle oldu. Geçen sene de Atletico ligi götürdü. Biraz çalkantılı bir dönem yaşadılar. Tarihte baktığımızda her takımın böyle dönemli olmuştur, özelikle uzun sene ligleri domine eden oyuncuların ayrılmasından sonra böyle şeylerin yaşanması normal. Ama büyüklüklerinde bir şey kaybetmiyorlar tabii ki. En kısa zamanda Barcelona da o seviyeye dönecektir." yanıtını verdi.

"Maça iyi başlayamadık, ilk yarının ortalarında toparladık, pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Devreyi 2-0 geride kapattık. İkinci yarı maç ortada başladı, sonra Burak ağabeyi golünü attı. Tam o anda rüzgar bize döndü. Oyuna girdim, rüzgarın bize döndüğünü, rakibin strese girdiğini hissettim. Son dakikalarda kaybettikleri maçlar da vardı, Sırbistan'a öyle kaybetmişlerdi. Sonra o penaltı oldu. Getafe'de geçen seneki hocamız hep 'Öyle bir şey olduğunda, ceza sahasında eminseniz kalkmayın' diyordu. Bunu ilk kez Portekiz maçında yapmadım. Geçen sene Barcelona'ya karşı da aynısı oldu. Araujo ayağıma basmıştı, hakem devam ettirmişti, yine kalkmamıştım, yine penaltı olmuştu. Bir şeyden eminsen, onu istemen, arkasında durman gerek. Ben de öyle yaptım ama nasip değilmiş, Burak ağabeyi penaltı konusunda da futbol olarak da örnek alınacak birisi. Normalde inanılmaz bir penaltıcı. Nasip değilmiş, olmadı. Çok üzüldük gerçekten, bizim için de büyük bir hayal kırıklığı oldu. Maç başladığı gibi bitse bu kadar büyük hayal kırıklığı olmazdı, hak etmedik derdik ama rüzgar bize döndükten, maçı oraya getirdikten sonra daha büyük hayal kırıklığı oldu."