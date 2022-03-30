Haberler A Milli Futbol Takımı İtalyan basını Türkiye maçını manşetlere taşıdı! "Üzüntünün eşlik ettiği zafer"

İtalyan basını Türkiye maçını manşetlere taşıdı! "Üzüntünün eşlik ettiği zafer"

A Milli Futbol Takımı'mız, özel maçta İtalya ile Konya'da karşı karşıya geldi. İtalya, karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Türkiye, Portekiz'e kaybederek Dünya Kupası'na gitmeyi hak etmiş, İtalya da Makedonya'ya elenerek Dünya Kupası vizesini alamamıştı. Her iki takım da buruk bir şekilde sahaya çıkarken, maç sonrası İtalyan basını dev müsabakayı manşetlerine taşıdı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 11:00 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 11:00
İtalyan basını Türkiye maçını manşetlere taşıdı! "Üzüntünün eşlik ettiği zafer"

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden A Milli Futbol Takımı, özel maçta İtalya'yı konuk etti. Milliler, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu.

İtalyan basını Türkiye maçını manşetlere taşıdı! "Üzüntünün eşlik ettiği zafer"

GOL PERDESİNİ CENGİZ AÇTI
Kritik mücadelede gol perdesini açan isim Cengiz Ünder oldu. Enes Ünal'ın pasıyla ceza sahası içine hareketlenen milli futbolcu, rakip kalecinin hatasında topu ağlarla buluşturdu. A Milli Futbol Takımı, 4'üncü dakikada 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

İtalyan basını Türkiye maçını manşetlere taşıdı! "Üzüntünün eşlik ettiği zafer"

İtalya Milli Takımı, 35'inci dakikada etkili bir noktadan serbest vuruş kullandı. Biraghi'nin ortasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Cristante, skora denge getirdi.

İtalyan basını Türkiye maçını manşetlere taşıdı! "Üzüntünün eşlik ettiği zafer"

Kritik mücadelede dakikalar 39'u gösterdiğinde Altay Bayındır'ın pasında Tonali araya girdi. Raspadori'nin sol ayağına çektiği topa yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak Altay Bayındır'ın altından ağlarla buluştu. 69. dakikada tekrar sahneye çıkan Raspadori skoru 3-1'e getirdi.

İtalyan basını Türkiye maçını manşetlere taşıdı! "Üzüntünün eşlik ettiği zafer"

SERDAR DURSUN ÜMİTLENDİRDİ
A Milli Takım'da oyuna sonradan giren Serdar Dursun 83. dakikada topu ağlara gönderdi. Gol sonrası Türkiye, İtalya kalesinde baskılı olsa da başka gol sesi çıkmadı ve milliler sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

İtalyan basını Türkiye maçını manşetlere taşıdı! "Üzüntünün eşlik ettiği zafer"

İTALYA BASINI TÜRKİYE MAÇINI YAZDI
Türkiye-İtalya maçı Çizme basınında yankı uyandırdı. İtalyanlar'ın, geriye düştükleri maçın kazanılmasından duydukları memnuniyet satırlara yansısa da, Dünya Kupası biletinin kaçırılmış olmasından kaynaklı hayal kırıklığını gidermeye yetmediği görüldü.

İtalyan basını Türkiye maçını manşetlere taşıdı! "Üzüntünün eşlik ettiği zafer"

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İtalyan basını Türkiye maçını manşetlere taşıdı! "Üzüntünün eşlik ettiği zafer"

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İtalyan basını Türkiye maçını manşetlere taşıdı! "Üzüntünün eşlik ettiği zafer"

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İtalyan basını Türkiye maçını manşetlere taşıdı! "Üzüntünün eşlik ettiği zafer"

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İtalyan basını Türkiye maçını manşetlere taşıdı! "Üzüntünün eşlik ettiği zafer"

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İtalyan basını Türkiye maçını manşetlere taşıdı! "Üzüntünün eşlik ettiği zafer"

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İtalyan basını Türkiye maçını manşetlere taşıdı! "Üzüntünün eşlik ettiği zafer"

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