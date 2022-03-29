Türkiye - İtalya | CANLI

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off turu maçında Portekiz'e yenilen millilerimiz, Dünya Kupası hayallerini veda etmişti. Son Avrupa Şampiyonu İtalya da aynı turda Kuzey Makedonya'ya yenilerek Dünya Kupası'na katılma hakkını kaçırdı.
Dünya Kupası'na katılan takımların belli olacağı günde millilerimiz Konya'da İtalya ile hazırlık maçına çıktı.
Türkiye - İtalya maçını haberimizden izleyebilirsiniz...
İLK 11'LER
Türkiye: Altay, Merih, Ozan, Çağlar, Mert, Dorukhan, Hakan, Rıdvan, Kerem, Cengiz, Enes
İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi, Tonali, Cristante, Pessina, Zaniolo, Scamacca, Raspadori
TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye - İtalya maçı 29 Mart Salı günü saat 21:45'te başladı. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından yayınlanıyor.