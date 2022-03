Türkiye çok güçlü bir takım

Konya'da ağırlayacağımız İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini , Milli Takımımıza övgüler yağdırdı. Türkiye'de Galatasaray'ı çalıştıran başarılı hoca "Eskiden tanıdığım oyuncular gençti ama şu an çok daha tecrübeli konuma geldiler. Avrupa Şampiyonası'nda da karşılaştık. Güçlü bir milli takım. Şu an kim oynayacak bilmiyorum ama Türk takımı her zaman iyi ve teknik oyunculara sahip bir takım oldu" yorumunu yaptı. Mancini, Dünya Kupası'na gidemeyecekleri için üzgün olduklarını belirtirken görevde kalacağının sinyallerini de verdi.