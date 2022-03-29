Stefan Kuntz: Türk Milli Marşı'nın ilk cümlesi "Korkma"

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off turu maçında Portekiz'e yenilen millilerimiz, Dünya Kupası hayallerini veda etmişti. Son Avrupa Şampiyonu İtalya da aynı turda Kuzey Makedonya'ya yenilerek Dünya Kupası'na katılma hakkını kaçırdı.

Dünya Kupası'na katılan takımların belli olacağı günde millilerimiz Konya'da İtalya ile hazırlık maçına çıkıyor. Stefan Kuntz maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

Şartlar gereği Avrupa'nın en iyi takımlarından biri ile özel maç olanağı oluştu. En iyi takımlardan birine karşı bizim takımımızın ne durumda olduğunu görmemiz açısından bir fırsat olacak.

Burak'ın ayrılışı sonrası takımda yeniden düzenlenen şeyler oldu tabii ki. Takım içindeki tavır, davranışlar, tutku ise istediğimiz seviyede. 3 tane video analiz toplantımızda gayet iyi ve olumlu geçti.

Mancini'yi göreceğim için mutluyum ama şu an takımıma konsantreyim. Bugünkü maçımızın en önemli noktası; Türk Milli Marşı'nın ilk cümlesi "Korkma" diye başlar. Bu da maçımızın temasını oluşturacak.