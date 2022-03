Size zafer yakışır! İşte Kuntz'un İtalya maçı 11'i

Katar 2022'ye katılmak için önümüzde kazanmamız gereken 2 maç vardı. Yarı finalde dünya devi Portekiz karşısında 2-0 yenik duruma düşmemize rağmen karşılaşmadan hiç kopmadık. 2-1'i bulduk. Burak Yılmaz penaltıyı kaçırmasa belki de Cristiano Ronaldo'yu en büyük kupada ekran başına kitleyebilirdik ama olmadı. Güçlü rakibine elenen Milliler bugün sürpriz şekilde Kuzey Makedonya tarafından saf dışı bırakılan İtalya ile karşı karşıya gelecek. 21.45'te Konya'daki hazırlık maçını Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetecek. Gönüller buruk olsa da iki takımın da potansiyeli düşünülünce keyifli bir maç olacak.



HER MAÇ ÖNEMLİDİR



Ay-yıldızlılar bu maça rotasyonlu bir kadroyla çıkacak ancak hedef her zaman olduğu gibi galibiyet olacak. Teknik direktörümüz Stefan Kuntz da idmanlarda öğrencilerine "Evet belki istediğimiz olmadı. Dünya Kupası'na katılamadık. Bu tip kritik maçlardan sonra hazırlık karşılaşmasına motive olmak kolay değildir ancak size zafer ile veda yakışır" ifadelerini kullandı. Millier de üzerlerinde Türk bayraklı forma varken her zaman onu terden sırılsıklam yapma sözü verdi.

MUHTEMEL 11'LER



TÜRKİYE: Altay, Zeki, Kaan, Mert, Rıdvan, Salih, Orkun, Cengiz, Dorukhan, Hakan, Enes.



İTALYA: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Bastoni, Emerson, Tonali, Pellegrini, Cristante, Pessina, Pedro, Raspador.