Haberler A Milli Futbol Takımı Rotasyona gidiyor

Rotasyona gidiyor

Kuntz, Portekiz’e karşı oynayan 11’inden birçok ismi kenara çekecek. Kalede Altay’ın oynaması bekleniyor. Milli Takım’ı Forvette ise Enes var

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 06:50
Rotasyona gidiyor
Türkiye'nin İtalya ile karşılaşacağı mücadele öncesinde teknik direktör Stefan Kuntz kadroda değişikliğe gidiyor. Portekiz'e karşı oynayan birçok ismin bugünkü İtalya maçında forma giymesi beklenmiyor. Alman çalıştırıcı kalede Altay Bayındır'a görev verecek. Savunma hattını da yenileyecek. Gözler Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Salih Özcan'ın üzerinde olacak. 24 yaşındaki futbolcunun bugün ilk defa ay-yıldızlı formayı taşıması bekleniyor. Forvette ise Milli Takım'ı bırakan Burak Yılmaz'ın yerine Enes Ünal görev yapacak.
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