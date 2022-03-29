Rotasyona gidiyor

Türkiye'nin İtalya ile karşılaşacağı mücadele öncesinde teknik direktör Stefan Kuntz kadroda değişikliğe gidiyor. Portekiz'e karşı oynayan birçok ismin bugünkü İtalya maçında forma giymesi beklenmiyor. Alman çalıştırıcı kalede Altay Bayındır'a görev verecek. Savunma hattını da yenileyecek. Gözler Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Salih Özcan'ın üzerinde olacak. 24 yaşındaki futbolcunun bugün ilk defa ay-yıldızlı formayı taşıması bekleniyor. Forvette ise Milli Takım'ı bırakan Burak Yılmaz'ın yerine Enes Ünal görev yapacak.