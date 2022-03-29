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Mancini kalmalı

İtalya Milli Takımı'nın medya gününde basın karşısına kaptan Leonardo Bonucci çıktı. Tecrübeli isim "Mancini eşsiz bir teknik adam. Takımdaki herkes yola onunla devam etmek istiyor. Bu görüşümüzü federasyona da ilettik" dedi. Makedonya maçı sonrası soyunma odasındaki sigara izmaritleri için de "Pis bıraktığımız için özür dileriz" ifadesini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 06:50
Mancini kalmalı
İtalya Milli Takımı'nın medya gününde basın karşısına kaptan Leonardo Bonucci çıktı. Tecrübeli isim "Mancini eşsiz bir teknik adam. Takımdaki herkes yola onunla devam etmek istiyor. Bu görüşümüzü federasyona da ilettik" dedi. Makedonya maçı sonrası soyunma odasındaki sigara izmaritleri için de "Pis bıraktığımız için özür dileriz" ifadesini kullandı.
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