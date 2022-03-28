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Milli Takım'da sakatlık şoku! Abdülkadir Ömür, Serdar Aziz ve Yusuf Yazıcı...

Son dakika haberi... İtalya ile 29 Mart Salı günü hazırlık maçında karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'mızda sakatlık şoku yaşanıyor. Ay-yıldızlılarda Abdülkadir Ömür, Serdar Aziz ve Yusuf Yazıcı, sakatlıkları sebebiyle İtalya maçının kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 18:48 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 19:16
Milli Takım'da sakatlık şoku! Abdülkadir Ömür, Serdar Aziz ve Yusuf Yazıcı...

A Milli Futbol Takımı, İtalya ile 29 Mart Salı günü oynayacağı özel karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Koşuyla başlayan idmanda milliler, dar alanda pas çalışmasının ardından basına kapalı bölümünde İtalya maçının taktiği üzerinde durdu.

Milli Takım'da hafif sakatlıkları nedeniyle Serdar Aziz, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

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