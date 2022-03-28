A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz İtalya maçı öncesi sistem açıklaması! "3'lü savunma..."

A Milli Futbol Takımı'mız, 29 Mart Salı günü İtalya ile Konya'da hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

STEFAN KUNTZ: 3'LÜ OYNAYACAĞIZ

Maçtan önce taktik açıklamayacağım. Ancak Hakan Çalhanoğlu'nun söylediği doğru, 3'lü oynayacağız. Birçok oyuncumu ziyaret ettim ve sohbetlerde sistem konusu da gündeme geldi.

Merih, İtalya'da; Çağlar, İngiltere'de zaten bu sistemle oynuyor. Ozan da zaman zaman 3'lü, bazen de 4'lü oynuyor. Yani en önemli 3 savunmacım bu sisteme yatkın. Ben bu sistemi zaten oyuncularımla konuştum. Onların da hoşuna gidiyor.

Eleştirim takımın Portekiz maçında galibiyete inanmaması ve yeterli cesareti göstermemeleriydi. Eski sistemle oynayıp oynamamak istediklerini sordum. Ancak bana tek sorunun cesaret olduğunu söylediler.

Salih Özcan, A Milli Takım Teknik Direktörü olmamın ardından telefon açtı ve ben de durumunu sordum. Salih'e de teşekkür etmek istiyorum. Kararını hızlı şekilde verdi. Ailesi çok destek oldu. TFF yöneticileri de işlemleri çok hızlı haletti.

Konyaspor'dan Soner Dikmen'i çağırsam orta alandan kimi kesecektim? Berkan Kutlu mu? Avrupa kupalarında oynama tecrübesi daha fazla ve solak. Bu bizim için önemli kriter. Milli Takım'ın teknik direktörüyüm. En iyi kararı vermek için uğraşıyorum.

Deniz Undav ve Umut Bozok arasında bir tercih yapmamız gerekiyordu. Tercihimizi Umut'tan yana kullandık ama kapımız Deniz'e her zaman açık.

HAKAN ÇALHANOĞLU: 3'LÜ SAVUNMA SİSTEMİYLE OYNAMAMIZI İSTİYORUM

Bu sorumluluğun farkındayım, bunu inşallah gururla taşıyacağım. Burak ağabeyden sonra kaptan benim. Ben yıllardır 2013'ten beri bu formayı taşıyorum. Geçmiş yıllarda Arda ve Emre ağabey ile geçirdiğim zamanlar aklıma geliyor. Şimdi de Burak ağabey ayrıldı.

İtalya maçının iyi geçeceğini düşünüyorum. İki takım da Dünya Kupası'na katılamadı ve üzgün. Yarınki maç bizim için önemli. Konya halkı bize hep iyi gelmiştir. İnşallah yarın iyi bir maç izleriz.

3'lü savunmadan memnunum, Inter'de de bunu oynuyorum. Artık bizim de bu sistemde oynamamızı istiyorum. Avrupa elemelerinde herkes böyle oynuyor. Zaman zaman zorluk yaşayabilirsiniz. Portekiz'e karşı zorluk yaşadık ama ikinci yarıda pozisyonlar da bulduk.

Maçtan sonra soyunma odasına girdiğimizde çok sakindik. Çok üzgündük. Burak abinin üzüntüsünü kimse hissedemez. O kadar emek göstermiş milli takım için. Biz onu ayağa kaldırmaya çalıştık. Bize her zaman sahip çıktı. Ben yine buradan teşekkür ediyorum.

Hoca ile 3'lü savunma konusunda bir konuşma yapmadık. Bu hocanın ve teknik heyetin kararıdır. Ben sadece kendi görüşümü söyledim. Ben Inter'de mesela Merih de Atalanta'da bu sistemle oynuyor.